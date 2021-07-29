+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 32 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Женщина избивала родственников в Алматы

29 Июля 2021 14:22
Поделиться:
Женщина избивала родственников в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пенсионеры, проживающие в Наурызбайском районе Алматы, терпят насилие от родной внучки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Обходы для информирования о вакцинации проводятся в Нур-Султане
68 костанайских предприятий получили карантинные послабления Двухлетний ребенок упал в емкость с водой в СКО «Полицейский сбил мотоциклиста»: в полиции назвали информацию фейком

В департаменте полиции Алматы сообщили, что гражданка С., 1992 года рождения держит в страхе всю семью.

«28 мая 2021 года в УП Наурызбайского района поступило заявление от гр. С 1943 года рождения, которая поднимала руку на родителей своей матери. Бабушка также сообщила, что внучка в ходе ссоры выставляет их на улицу, устраивает дома дебош, ломая предметы домашнего обихода, всячески угрожает своему сводному брату, обещая упрятать его в тюрьму», - рассказал начальник управления полиции Наурызбайского района подполковник полиции Дидар Аханов.

2 июня 2021 года было вынесено защитное предписание в отношении молодой женщины, в целях безопасности гр. С. 1943 года рождения. Однако она отказалась подписать об ознакомлении, в связи с чем составлен акт.

После отказов правонарушительницы на неоднократные приглашения в административный суд, она была принудительно туда доставлена сотрудниками полиции для рассмотрения административного материала.

Данный материал рассмотрен СМАС г. Алматы 28 июля 2021 года и принята административная мера в виде предупреждения.

Сотрудники полиции ежедневно посещают данный адрес для недопущения насильственных действий в отношении близких родственников женщины-тирана.

Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Происшествия   #МВД РК   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Обходы для информирования о вакцинации проводятся в Нур-Султане
68 костанайских предприятий получили карантинные послабления
Двухлетний ребенок упал в емкость с водой в СКО
«Полицейский сбил мотоциклиста»: в полиции назвали информацию фейком
Популярное
1 «Синий» статус могут убрать из Ashyq
2 Названы основные причины поднятия бетонных плит на трассе Алматы - Хоргос
3 Сколько казахстанцев заболели коронавирусом после прививки
4 Более 50 человек с «красным» статусом выявил Ashyq в СКО
5 Из спецшколы в ВКО сбежали и совершили преступление два ученика
Читайте также
68 костанайских предприятий получили карантинные послабления
50 человек за год получили травмы на производстве в СКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив