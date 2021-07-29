Женщина избивала родственников в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пенсионеры, проживающие в Наурызбайском районе Алматы, терпят насилие от родной внучки, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В департаменте полиции Алматы сообщили, что гражданка С., 1992 года рождения держит в страхе всю семью.
«28 мая 2021 года в УП Наурызбайского района поступило заявление от гр. С 1943 года рождения, которая поднимала руку на родителей своей матери. Бабушка также сообщила, что внучка в ходе ссоры выставляет их на улицу, устраивает дома дебош, ломая предметы домашнего обихода, всячески угрожает своему сводному брату, обещая упрятать его в тюрьму», - рассказал начальник управления полиции Наурызбайского района подполковник полиции Дидар Аханов.
2 июня 2021 года было вынесено защитное предписание в отношении молодой женщины, в целях безопасности гр. С. 1943 года рождения. Однако она отказалась подписать об ознакомлении, в связи с чем составлен акт.
После отказов правонарушительницы на неоднократные приглашения в административный суд, она была принудительно туда доставлена сотрудниками полиции для рассмотрения административного материала.
Данный материал рассмотрен СМАС г. Алматы 28 июля 2021 года и принята административная мера в виде предупреждения.
Сотрудники полиции ежедневно посещают данный адрес для недопущения насильственных действий в отношении близких родственников женщины-тирана.
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