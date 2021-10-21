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    13:46, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Женщина бросила малыша на дорогу: видео изучает полиция Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы проверяет видео, на котором женщина отнесла и бросила ребенка прямо на дорогу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео появилось в сети: «Алматы, Калкаман 2. Женщина оставляла своего ребенка на дороге, как вы считаете, это нормально?», - говорится в посте . (орфография оригинала сохранена)


    На кадрах с камеры видеонаблюдения можно заметить, что женщина целенаправленно оставляет ребенка на дороге. Происходящее замечает мужчина, который решил помочь малышу, но женщина, заметив это, возвращается и пытается вырвать ребенка у него из рук.

    В департаменте полиции города прокомментировали ситуацию.

    «В настоящее время управлением полиции Наурызбайского района по данному факту проводится проверка, по результатам которой будут установлены обстоятельства и приняты меры в соответствии с законодательством РК», - сообщили в пресс-службе ДП города Алматы.


    Теги:
    Видео Общество Алматы для mail.ru Происшествия Правоохранительные органы
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