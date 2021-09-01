Женщин в Парламенте станет больше – депутат Мажилиса Ляззат Рамазанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Женщин в Парламенте станет больше. Так считает депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Ляззат Рамазанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Послании поручил законодательно закрепить норму об обязательной 30-процентной квоте для женщин при распределении депутатских мандатов.

Считаю этот шаг крайне важным и знаковым. Во-первых, установленная в прошлом году квота при формировании партийных списков позволила увеличить представленность женщин в местных представительных органах. В частности, количество женщин в районных маслихатах возросло до 32%. Теперь же квота будет действовать непосредственно при распределении депутатских мандатов, а значит, женщин в Парламенте Казахстана станет больше. Еще раз повторю: участие женщин в политической жизни – это не только вопрос расширения их прав и возможностей. Мировая практика показывает, что высокая представленность женщин в политике позволяет гораздо эффективнее решать вопросы социальной защиты населения, вопросы материнства и детства. Вкупе это приводит к улучшению общественного благополучия и благосостояния всех жителей», – сказала Л. Рамазанова.

Депутат отметила, что Глава государства дал поручение своей Администрации заняться вопросами политического и экономического продвижения женщин. Также, учитывая, что сегодня они выходят на новый уровень, а современные реалии стремительно меняются, Касым-Жомарт Токаев поручил внести необходимые изменения в Концепцию семейной и гендерной политики до 2030 года. Документ был написан пять лет назад и для более эффективной реализации на практике требует корректировок. Таким образом, государство берет новый курс на вопросы поддержки женщин и семьи в Казахстане.