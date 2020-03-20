Женщин, распространявших ложную информацию о заболевшей коронавирусом семье, задержали в Туркестане
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Трех женщин, распространявших ложную информацию о заболевшей коронавирусом семье, задержали в Туркестане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.
В управление полиции города Туркестан с заявлением обратилась местная жительница о том, что неизвестные лица через мессенджер WhatsApp распространяют ложную информацию о том, что она с семьей якобы заразились коронавирусом. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье «Распространение заведомо ложной информации» УК РК.
При проверке потерпевшая сообщила, что вместе с семьей путешествовала в Европе. По приезде в Алматы женщину и ее семью полностью осмотрели медики и оснований для карантина не выявили.
По возвращении домой, в Туркестан, связь с ней поддерживали работники поликлиники и СЭС, признаков болезни и других заболеваний не выявлено. В настоящее время потерпевшая и члены ее семьи сняты с наблюдения.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали распространителей ложной информации, ими оказались трое жительниц г. Туркестан.
Подозреваемые полностью признались и раскаялись в содеянном. Они пояснили, что рассылали данные сообщения, чтобы предупредить родных и близких.
По данному факту проводится досудебное расследование. Полицейские выясняют все обстоятельства дела.
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