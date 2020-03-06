Женщин-полицейских наградили медалями в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Добросовестную и отличную работу женщин в погонах по достоинству оценило руководство полиции Алматинской области, передает МИА «Казинформ».

В канун Международного женского дня сотрудницы департамента полиции Алматинской области начальник департамента генерал-майор полиции Серик Кудебаев наградил медалями, почетными грамотами и благодарственными письмами.

Праздничные приказы о награждении ветеранов и действующих женщин-полицейских гарнизона были подписаны Министром внутренних дел Республики Казахстан и начальником ДП Алматинской области.

Также начальником ДП Алматинской области подписан приказ о поощрении денежными премиями всех женщин, работающих в областном гарнизоне полиции.

На сегодняшний день в областном департаменте полиции служат свыше пяти ста женщин – сотрудниц, ежедневно обеспечивающие в городе охрану общественного порядка, пресекают и раскрывают тяжкие преступления.

Генерал-майор полиции Серик Кудебаев, поздравляя коллег с весенним праздником, пожелал им семейного благополучия, женского счастья и карьерного роста.