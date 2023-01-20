Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Сельское хозяйство

Женис Осербай освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства РК

20 Января 2023, 15:10
Женис Осербай освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Осербай Женис Алибекович освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства РК согласно поданному заявлению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Женис Осербай родился в 1981 году в Алматы.

Окончил Казахский экономический университет им. Рыскулова, Акмолинский университет технологии и бизнеса, Московский государственный институт международных отношений РФ, Евразийский Национальный университет им. Л. Н. Гумилева.

Трудовую деятельность начал в 2000 году в должности экономиста в частной компании.

2001-2002 гг. — финансовый аналитик в частной организации.

2004-2006 гг. — главный менеджер департамента кредитования проектов АО «Банк развития Казахстана».

В 2006-2019 гг. занимал руководящие должности в частных компаниях.

С сентября 2021 года и по настоящее время занимал должность вице-министра сельского хозяйства РК.

Фото: primeminister.kz


Новости по теме
Ержан Балтаев назначен заместителем акима Западно-Казахстанской области
Крупный инвестпроект по развитию мясного птицеводства реализуют в Жамбылской области
Алмас Алин назначен руководителем управления внутренней политики Акмолинской области
Теги:
Читайте также
На 23 млрд тенге произвели сельхозпродукцию в Атырау в 2022 году
Отменить передачу функций госветлабораторий в частные руки требуют депутаты
Без льготного лизинга фермеры не смогут обеспечить страну урожаем
52,4 млрд тенге выделят на реализацию проекта «Ауыл аманаты» в Казахстане
Казахстан приостановил экспорт лука на три месяца
Около 4,8 млн га изъятых земель планируют сделать пастбищами в 2023 году
Около 9 млн га составляет дефицит пастбищ в Казахстане
Провести космомониторинг наличия свободных и нецелевых земель поручил Премьер-Министр РК
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанская федерация шахмат обеспечила безопасность снявшей хиджаб шахматистки из Ирана
2 Ержан Балтаев назначен заместителем акима Западно-Казахстанской области
3 Шапагат Аубакир назначен акимом Сатпаева
4 Проверка начнется в отношении ответственных за отопительный сезон руководителей в Туркестанской области
5 Футболист и кобызшы Татьяна Герасимова: казахский язык очень красивый

Лента новостей