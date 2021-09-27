Женис Осербай назначен вице-министром сельского хозяйства РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Осербай Женис Алибекович назначен на должность вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Женис Осербай родился в 1981 году в г. Алматы. Окончил Казахский экономический университет им. Рыскулова, Московский государственный институт международных отношений РФ, Акмолинский университет технологии и бизнеса. Трудовую деятельность начал в 2000 году в должности экономиста в частной компании. В 2001-2002 гг. — финансовый аналитик в частной организации. В 2004-2006 гг. — главный менеджер Департамента кредитования проектов АО «Банк развития Казахстана». В 2006-2019 гг. — занимал руководящие должности в частных компаниях. С июля 2020 года по настоящее время являлся советником председателя Правления ТОО «К-Агро».



