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Женис Касымбек встретился с послом Узбекистана

9 Июля 2021, 18:44
Женис Касымбек встретился с послом Узбекистана

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинскую область посетили чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев и советник премьер-министра Узбекистана Мехридин Хайриддинов. Гостей принял глава региона Женис Касымбек.

На встрече обсудили вопросы развития сотрудничества.

«Мы тесно работаем с Узбекистаном. Ваша страна является для нас важным внешнеэкономическим партнёром. Область экспортирует свою продукцию в 150 стран мира. Товарооборот с Узбекистаном за первые 4 месяца составил 135 млн долларов США. Думаю, потенциал намного больше», – сказал Женис Касымбек.

В области работают 22 предприятия с участием узбекских партнёров. Бизнес налажен в таких сферах, как строительство, промышленность, торговля, транспорт и др.

Посол и советник премьер-министра отметили возможности укрепления связей.

«Я первый раз на карагандинской земле. Регион большой, индустриальный, и, конечно, мы будем использовать весь потенциал в развитии сотрудничества», – говорит Мехридин Хайриддинов.

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