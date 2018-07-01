Женис Касымбек рассказал о большом ремонте местных дорог в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек рассказал, как будет исполняться поручение Главы государства по строительству дорог местного значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства сказал, что у нас в Казахстане строятся хорошие республиканские дороги и необходимо сейчас особое внимание уделить развитию местной сети дорог. Местная сеть дорог строится акиматами, находится на балансе местной исполнительной власти. Через наше министерство проходят республиканские трансферты на развитие сети автомобильных дорог местного значения. Местная сеть поддерживается, строится, реконструируется, содержится за счет двух источников. В первую очередь, это деньги самих областных акиматов и софинансирование, трансферт со стороны республиканского бюджета», - рассказал министр на пресс-конференции в СЦК.

Женис Касымбек сообщил, что по поручению Президента финансирование строительства местной сети дорог в среднесрочном периоде планируется довести до 150 миллиардов тенге. «В этом году в рамках весеннего уточнения бюджета мы значительно увеличили финансирование местной сети. По этому году объем финансирования с двух источников составляет 145 миллиардов. Со следующего года уже в проекте бюджета, который формируется сейчас, заложена цифра 150. В соответствии с поручением Главы государства мы будем ежегодно финансировать в этом объеме», - пояснил министр.

Глава МИР уточнил, что финансирование в таком объеме позволит ежегодно единовременно ремонтировать около 4 тыс. км автодорог местного значения по всему Казахстану. Это позволит к 2024-2025 году 85% всех дорог на селе привести в хорошее состояние.

«Сегодня более 93 тыс. км - это общая протяженность сети автодорог в Казахстане. Из них 21-22 тыс. - это республиканские, остальные 61-62 тыс. - это местная сеть. Она достаточно большая. Интенсивность не такая высокая. Соответственно стоимость строительства другая и этих денег достаточно, чтобы привести в хорошее состояние», - заверил Женис Касымбек.

Министр заверил, что масштабная реконструкция местной сети дорог не повлияет на строительство республиканских трасс. По словам главы МИР, Президент поручил наоборот ускорить темпы их строительства. «Мы в этом году ведем работы на более чем 4 тыс. км автомобильных дорог республиканских. Я говорил, что ранее объемы работ были примерно 2-2,5 тыс. км», - уточнил он.

Так, по словам министра, в этом году планируется завершить дорогу между Павлодаром и городом Семей, полноценно запустить проезд по дороге Павлодар-Астана, достроить трассу Темиртау-Караганда. «И таких объектов много. Ежегодно мы сдаем в эксплуатацию примерно 600 км новых дорог», - считает он.

По его словам, также в этом году начнется строительство дорог с Талдыкургана в Ушарал, далее в Урджар, Аягоз, Калбатай, Усть-Каменогорск и Майкапчагай. «Это огромный большой блок и мы фактически этим завершим реконструкцию дорог Восточно-Казахстанской и Алматинской областей», - заключил он.

Напомним, ранее Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратил внимание Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева на строительство районных дорог. «Мы строим дороги республиканского значения, а если между районами дорог нет, человек этого не чувствует», - сказал Нурсултан Назарбаев на встрече с главой Правительства.