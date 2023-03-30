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Женис Касымбек рассказал, как будут решать проблему точечной застройки в Астане

Азамат Сыздыкбаев
30 Марта 2023, 15:50
Женис Касымбек рассказал, как будут решать проблему точечной застройки в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Астаны Женис Касымбек рассказал о принимаемых мерах касательно точечных застроек в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть 20 объектов, по которым есть недовольство среди жителей соседних жилых комплексов, активистов. По каждому из этих объектов есть конкретные планы, со всеми инициативными группами мы встречаемся на регулярной основе. По 70% этих объектов есть готовые решения, договариваемся с застройщиками, с жителями», - сказал Женис Касымбек после встречи с предпринимателями города.

По его словам, это будут социальные объекты на планируемых местах застройки.

«По тем объектам, где уже подняты этажи, к примеру, есть дольщики, по ним есть прецеденты, где есть судебные процессы. По решению суда будем принимать окончательное решение: мы договариваемся, находим приемлемое решение для обеих сторон. Там, где нет дольщиков, мы будем прекращать строительство. Там, где есть будущие жители этих комплексов, будем находить решения – снижаем этажность, придумываем другие законные методы и способы, как удовлетворить все стороны», - добавил аким.


Астана   Акимат   Строительство  
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