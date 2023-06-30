Женис Касымбек прокомментировал некачественный ремонт дорог в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В акимате Астаны обсуждают вопрос качества битума, используемого в ремонте дорог столицы, с нефтеперерабатывающими заводами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По качеству есть вопросы. Я вижу в городе колейность по центральным улицам. Трафик большой, но есть вопросы по качеству битума – по этому вопросу мы работаем с нефтеперерабатывающими заводами», - сказал аким Астаны Женис Касымбек во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Также он ответил на вопрос, почему в городе ремонтируются одни и те дороги. По его словам, в этом году будет отремонтировано 55 километров, это 72 улицы.

«Мы по городу активно ездим, видим, что в разных частях города идут работы, не только в центре. Мне постоянно задают вопрос, почему по Мангилик Ел идет ремонт. В прошлом году, если вы помните, ремонтировался участок от Триумфальной Арки до Дома Министерств, так? В этом году ремонтируется от Триумфальной Арки в сторону большой мечети. Поэтому это одна улица, но разные участки. По улице Туран то же самое: в прошлом году ремонтировалась до здания театра оперы и балета в сторону «Хан Шатыра». В этом году ремонтируется от театра в сторону моста на отель «Radisson», - пояснил Женис Касымбек.