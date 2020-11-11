Женис Касымбек поздравил аграриев с Днем работников сельского хозяйства
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аграрии Карагандинской области, несмотря на трудный год и сложности из-за карантина, получили хорошие результаты. Намолочено более миллиона тонн зерна при средней урожайности 11 центнеров с гектара. Собрано 270 тысяч тонн картофеля и 53 тонны овощей. В регионе выросло производство мяса и молока. И, в целом, идёт развитие отрасли сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Аким области Женис Касымбек поздравил работников сельского хозяйства с наступающим профессиональным праздником.
«К сожалению, из-за пандемии коронавируса и ограничений мы не можем провести традиционное торжественное собрание. Сегодня встречаемся в узком кругу - с руководителями передовых хозяйств, чтобы поделиться достижениями за этот год, обсудить ряд вопросов. Хотел бы отметить ваш вклад в развитие отрасли и обеспечение продовольственной безопасности. При вашей поддержке не первый год формируются зерновой и стабилизационный фонды области», - сказал глава региона.
Аким области отметил, что развитие АПК является одним из приоритетов. Разрабатывается национальный отраслевой проект на будущую пятилетку, где будут отражены механизмы дальнейшей государственной поддержки.
В Карагандинской области выросли инвестиции в сельское хозяйство. В сфере АПК реализуется 31 проект, большая часть которых связана с переработкой сельхозпродукции. На 2020 год запланирован ввод восьми проектов по переработке.
В регионе действует 52 молочно-товарные фермы. До конца года будет открыто ещё семь.
Местные фермеры снабжают продовольствием карагандинцев и поставляют свою продукцию в столицу. В области с достатком производится мяса, картофеля и моркови, яиц, колбасных изделий. Увеличивается производство овощей.
Передовикам производства вручили почётные грамоты акима области.
На встрече поздравили с юбилеем директора ТОО «Шахтёрское» Георгия Прокопа. Сегодня, 11 ноября, ему исполнилось 70 лет.
«Мы хорошо знаем вас как успешного предпринимателя, уважаемого мецената и наставника. За время вашего многолетнего руководства в «Шахтёрском» внедряются передовые отечественные и зарубежные технологии, вкладываются инвестиции в развитие отрасли. Ваши заслуги высоко оценены Первым Президентом страны, из рук которого вы получали личный золотой знак. Вы - кавалер орденов «Отан», «Парасат» и «Құрмет». Неоднократно избирались депутатом областного маслихата. Являетесь членом Ассамблеи народа Казахстана, политсовета Nur Otan и почётным гражданином Карагандинской области. Всё это говорит о вашем заслуженном авторитете в республике», - обратился к юбиляру Женис Касымбек.
Аким области вручил Георгию Прокопу медаль «Еңбек ардагері» от Министерства сельского хозяйства и поздравительный адрес Администрации Президента РК.
День работников сельского хозяйства отмечается в Казахстане каждое третье воскресенье ноября.
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