Женис Касымбек посетил Жанааркинский район и встретился с сельчанами

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аким Карагандинской области Женис Касымбек во время рабочей поездки в Жанааркинский район побывал на водоводном резервуаре, а также ознакомился с тем, как идут работы по подключению газопровода. Глава региона осмотрел местную больницу и котельную №5, посетил крестьянское хозяйство «Жанболат» и встретился с жителями района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Жанааркинском районе больше всего развит аграрный сектор. Здесь работает больше 700 фермерских хозяйств. В одном из них побывал Женис Касымбек.

Крестьянское хозяйство «Жанболат» было создано в 2001 году. Директором является Малдыбай Сулейменов. Его предприятие разводит племенных коров аулиекольской и герефордской пород, а также выращивает зерно. Есть свой пункт для забоя скота и колбасный цех.

Фермеры рассказали акиму области о своей главной проблеме - необходимости субсидий.

«С каждым годом мы увеличиваем количество скота. Дела идут хорошо. Сейчас много молодых людей стали заниматься этим делом. Есть только одна проблема - по выплате субсидий. Просим помочь нам в этом», - говорит один из фермеров Куат Ахметов.





Женис Касымбек сообщил, что этот вопрос будут решать за счет областного бюджета. Планируется выделить средства на поддержку крестьянских и фермерских хозяйств.





На встрече с акимом аксакалы рассказали о самых важных проблемах района. Основные - обеспечение электроэнергией, газом и водой.





«Все вопросы, которые вы поднимаете, очень актуальны. Я посетил несколько объектов, лично увидел, что и как. Чтобы решить проблему с электроэнергией, акимат района будет готовить нужные документы и решать вопрос с поставщиком. После чего мы выделим необходимые средства и таким образом справимся с этой проблемой. Для обеспечения водой будем выделять дополнительные средства в размере 1 млрд тенге. А газ придет в районный центр к 2021 году. В ближайшие годы будем решать ваши проблемы», - заверил Женис Касымбек.





В Жанааркинском районе - 12 сельских округов и 2 поселка. В них около 40 000 жителей.







