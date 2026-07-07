Жена кокшетауского боксера попросила не принимать меры в отношении супруга

В полицию Акмолинской области поступило встречное заявление от жительницы Кокшетау, которая ранее сообщила о нанесении ей супругом телесных повреждений, передает корреспондент агентства Kazinform.

В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области сообщили новые подробности по делу казахстанского боксера, которого супруга обвинила в умышленном причинении вреда здоровью.

— По данному факту было возбуждено уголовное дело. 7 июля женщина обратилась с заявлением о непринятии мер в отношении ее супруга. Однако, несмотря на встречное заявление, по факту семейно-бытового конфликта будут приняты меры в соответствии с законодательством. В отношении мужчины вынесено защитное предписание, устанавливающее временные ограничения, в том числе запрет на контакты с потерпевшей без ее согласия, — пояснили в ведомстве.

В полиции отметили, что досудебное расследование продолжается в полном объеме. Проводятся необходимые следственные действия, по итогам которых будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Напомним, ранее сообщалось, что известный боксер из Кокшетау подозревается в избиении супруги. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.