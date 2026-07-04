Известный боксер избил свою супругу: полиция возбудила уголовное дело в Кокшетау

О произошедшим сообщила в соцсетях сестра пострадавшей.

По словам девушки, ее родственницу избил супруг — известный боксер Темиртас Жусупов, в результате чего та была доставлена в больницу с тяжелыми травмами.

— В медицинских документах зафиксированы асфиксия, открытая рана головы, судороги и отек головного мозга. Она находилась без сознания… Со слов моей сестры, после освобождения он продолжил угрожать ей, говорил, что в случае развода убьет ее, утверждал, что у него «везде связи», снимал ее на видео и говорил, что сможет представить ее психически нездоровой, чтобы забрать детей, — отметила девушка в публикации.

Сестра пострадавшей обеспокоена тем, как идет расследование, поскольку после задержания мужчину отпустили спустя примерно 5 часов.

Между тем, в пресс-службе управления здравоохранения Акмолинской области пояснили, что у пострадавшей диагностированы сотрясение головного мозга и ушибы лица.

— В хирургической помощи она не нуждалась, написала расписку и отказалась от госпитализации, — отметили в облздраве.

В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что по факту причинения умышленного вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

— Установлено, что 30 июня житель Кокшетау в ходе семейного конфликта нанес телесные повреждения супруге. Все доводы участников будут всесторонне проверены и получат правовую оценку. По результатам расследования виновное лицо будет привлечено к ответственности в соответствии с законодательством, — добавили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что подростки избили мужчину в Каскелене: задержаны участники инцидента.