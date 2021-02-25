Жемис Турмагамбетова - об индикаторе оценки соблюдения прав человека: Это меня впечатлило
«Я оцениваю сегодняшнее заседание, как очень хорошо. Меня впечатлило выступление Президента, когда он сказал по правам человека. В частности, о том, что Казахстан будет следовать 14 глобальным индикаторам, разработанным управлением Верховного комиссара ООН по правам человека», - сказала Жемис Турмагамбетова.
Напомним, в ходе пятого заседания НСОД Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил внедрить индикаторы оценки соблюдения прав человека.
Ж. Турмагамбетова также высказалась о системе контроля «слепых зон».
«Почему-то все считают, что «слепые зоны» существуют только в уголовно-исполнительной системе. «Слепые зоны» может быть и в учреждениях образования, учреждениях, где оказываются медико-социальные услуги. Мы с заместителем акима Алматы Ержаном Бабакумаровым договорились о том, чтобы учреждений образования и здравоохранения были взяты под мандатный контроль. Возможно, мы для города разработаем целую программу по ликвидации «слепых зон». В целом мы не всегда себе отдаем отчет о том, сколько уже выполнено. Здесь вопрос в том, кто и как выполняет задание. Не все госорганы еще научились моментально выполнять и при этом на «отлично», чтобы они содействовали улучшению качества от принимаемых решений, действий госорганов. Все должно быть направлено на удовлетворение потребности людей», - заявила Ж. Турмагамбетова.