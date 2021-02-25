Жемис Турмагамбетова - об индикаторе оценки соблюдения прав человека: Это меня впечатлило

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Исполнительный директор ОФ «Хартия за права человека» Жемис Турмагамбетова прокомментировала выступление Президента на заседании НСОД, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я оцениваю сегодняшнее заседание, как очень хорошо. Меня впечатлило выступление Президента, когда он сказал по правам человека. В частности, о том, что Казахстан будет следовать 14 глобальным индикаторам, разработанным управлением Верховного комиссара ООН по правам человека», - сказала Жемис Турмагамбетова.

Напомним, в ходе пятого заседания НСОД Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил внедрить индикаторы оценки соблюдения прав человека.

Ж. Турмагамбетова также высказалась о системе контроля «слепых зон».

«Почему-то все считают, что «слепые зоны» существуют только в уголовно-исполнительной системе. «Слепые зоны» может быть и в учреждениях образования, учреждениях, где оказываются медико-социальные услуги. Мы с заместителем акима Алматы Ержаном Бабакумаровым договорились о том, чтобы учреждений образования и здравоохранения были взяты под мандатный контроль. Возможно, мы для города разработаем целую программу по ликвидации «слепых зон». В целом мы не всегда себе отдаем отчет о том, сколько уже выполнено. Здесь вопрос в том, кто и как выполняет задание. Не все госорганы еще научились моментально выполнять и при этом на «отлично», чтобы они содействовали улучшению качества от принимаемых решений, действий госорганов. Все должно быть направлено на удовлетворение потребности людей», - заявила Ж. Турмагамбетова.