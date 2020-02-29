«Жемчужины древнего города» привез таразский музей детям с ограниченными возможностями

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В гости к школьникам Тараза приходят музейные работники с древними артефактами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Республиканский историко-культурный заповедник-музей «Памятники древнего Тараза», более 20 лет действующий на территории региона, проводит в школах, гимназиях и детских центрах Тараза выездные музейные выставки «Көне шаhaр жаухарлары» («Жемчужины древнего города») с демонстрацией древних артефактов, обнаруженных на раскопках древнего городища.

По словам директора заповедника-музея «Памятники древнего Тараза» Нурлана Быкыбаева, цель этой акции – популяризация музеев в рамках программы «Рухани жаңғыру» и программной статьи «Семь граней Великой степи». Сотрудники заповедника-музея привозят в учебные заведения областного центра передвижную выставку, состоящую из более ста артефактов, обнаруженных в последние годы археологами при раскопках древнего Тараза.

«Это бронзовые изделия, монеты, керамические изделия, фрагменты древних водопроводных труб, ювелирные изделия и многое другое, что неизменно вызывает огромный интерес школьников. Подобные выставки нужны для пробуждения в детях интереса к истории, к краеведению», - пояснил руководитель заповедника-музея «Памятники древнего Тараза».

На днях передвижная выставка побывала в областной школе-интернате для глухих и слабослышащих детей «Мейірім».

«С интернатом для глухих и слабослышащих деток в начале года мы заключили меморандум о сотрудничестве, - рассказала заместитель директора по научной части государственного историко-культурного заповедника-музея «Памятники древнего Тараза» Галия Алимжанова. - Выставка наша сопровождалась сурдопереводом. Дети были очень впечатлены этой выставкой, растроганы. Они по-своему готовились к приезду наших сотрудников и после выставки продемонстрировали подготовленный в подарок танец, который исполнили девочки, воспитанницы этой школы-интерната. Танец тоже сопровождался действиями сурдолога».

По словам Галии Алимжановой, в ходе выставки дети не только визуально знакомятся с артефактами и могут подержать их в руках. Ребятам рассказывают об основных археологических понятиях, древних поселениях-городищах на территории Жамбылской области, о том, как проходят археологические раскопки в их родном городе.

«В ходе такого общения у детей зарождается интерес к истории своего края, своей страны, интерес к искусству древних мастеров-ремесленников. Детей знакомят с историко-культурным наследием нашей области. Наш музей активно сотрудничает с такими специализированными учреждениями, как областная школа-интернат для глухих и слабослышащих детей «Мейірім», - рассказала заместитель директора по научной части государственного историко-культурного заповедника-музея «Памятники древнего Тараза».

Отметим, что одним из объектов, вошедших в список общенациональных сакральных объектов Казахстана, стало древнее городище Тараз (І - ХІХ вв.), некогда крупный средневековый город и южная столица Казахского ханства. Ныне на территории городища располагается историко-культурный комплекс «Древний Тараз», археологический музей под открытым небом. С 2011 года проходят археологические раскопки древнего городища Тараз. Археологи обнаружили порядка 50 тысяч артефактов VI-XII веков. Построенный здесь музей уникален тем, что размещенные в нем две тысячи экспонатов являются артефактами, обнаруженными здесь же, в ходе археологических раскопок.

Выставка «Көне шаhaр жаухарлары» («Жемчужины древнего города») организована в рамках программы «Рухани жаңғыру» и республиканской акции к 175-летию великого Абая.