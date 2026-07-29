«Таза қала» в Актюбинской области: какие проблемы мешают развитию туризма в регионе

Белоснежные меловые горы, бурлящие реки, бескрайние степи - туристический потенциал Актюбинской области поистине огромен. Но насколько регион готов к приему гостей? Этот вопрос обсудили в проекте «Таза қала» на телеканале Jibek Joly , передает корреспондент Kazinform.

Феномен Dombyra Fest и 13-го сектора

За три года программа побывала в разных уголках страны. Проект поднимает актуальные проблемы населенных пунктов и крупных городов, способствуя их решению, а также озеленению территорий.

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Ярким тому подтверждением стала аллея «Таза қала», открытая в Актобе в 2024 году.

Впрочем, облик города формирует не только инфраструктура, но и высокая общественная активность. К примеру, фестиваль Dombyra Fest, объединивший около тысячи участников, наглядно доказал, что Актобе способен проводить масштабные культурные мероприятия, а его жители с готовностью поддерживают общественные инициативы.

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Еще одна ценность, превратившаяся в своеобразный бренд региона, — это футбол. Сейчас идут съемки фильма, посвященного знаменитому 13-му сектору стадиона имени Кобыланды батыра. Подобные проекты не только придают импульс культурной жизни, но и повышают узнаваемость города, формируя его новый туристический имидж. Ведь пока одни регионы привлекают путешественников завораживающей природой, другие — своей особенной атмосферой.

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По словам режиссера картины Жандоса Айбасова, сюжет ленты целиком разворачивается в Актюбинской области.

— В регионе очень много локаций, которые украсят фильм. Зрителям понравится, — отметил режиссер.

Сегодняшний день векового парка

Есть еще одно место, прекрасно подходящее для киносъемок. Вот только на этот раз локация напрашивается не для комедии, а скорее для фильма ужасов или мистического триллера. Речь идет о парке имени Пушкина, история которого насчитывает более 100 лет.

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Дряхлые деревья, рискующие обрушиться в любой момент, и запустевшие аттракционы хранят на себе не только отпечаток времени, но и явные следы бесхозяйственности. Горожане, чье детство прошло в этих аллеях, с болью в сердце смотрят на нынешний облик парка.

— Наше детство прошло здесь. В те времена было очень красиво. Сейчас даже смотреть страшно. Качелей нет, остались одни железки, — делятся воспоминаниями местные жители.

Нынче здесь куда чаще встретишь людей без определенного места жительства, чем услышишь детский смех. Горожане связывают удручающее состояние объекта с многолетним спором между руководством парка и местными властями. Какова бы ни была истинная причина, эта территория нуждается в капитальной модернизации.

Чистота начинается со дна

Один из наиболее популярных маршрутов у гостей региона — Актюбинское водохранилище. В летний период здесь массово отдыхают и местные жители. Именно поэтому чистоте территории уделяют особое внимание. В момент работы съемочной группы на побережье бойцы отряда «Жасыл ел» проводили очередную экологическую акцию.

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Каждый из молодых людей подошел к делу со всей ответственностью. Одни очищали береговую линию от мусора, другие сортировали пластик и бутылки. В это же время аквалангисты выполняли скрытую от глаз, но не менее важную работу.

— Чистота региона важна для нас. Поэтому мы не остаемся в стороне от таких благих дел, — подчеркнули бойцы отряда «Жасыл ел».

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Труд водолазов имеет огромное значение для экологии. Если с берега водная гладь кажется безупречной, то на дне годами могут скапливаться пластик, стекло и бытовые отходы. По этой причине систематическая очистка дна стала неотъемлемой частью сохранения природы.

— Мы полностью обследовали дно водоема. Нашли битое стекло, все собрали и привели в порядок, — сообщил спасатель оперативно-спасательного отряда Абат Болекбаев.

Волчий водопад привлекает туристов, но...

Следующая точка на карте — Волчий водопад. Шумный поток, пробивающийся сквозь валуны, густая зелень, свежий прохладный воздух и тишина сделали это место одним из самых живописных уголков Актюбинской области. С водопадом связана и народная легенда. Согласно поверью, однажды весной волк упустил своего детеныша в бурные воды, и с тех самых пор в этих краях, по слухам, раздается тоскливый вой.

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Впрочем, несмотря на живописные пейзажи, здесь хватает и удручающих картин. Надписи на скалах и хаотично разбросанный мусор красноречиво свидетельствуют о том, что культура поведения туристов пока оставляет желать лучшего.

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В настоящее время за территорией ухаживает частный предприниматель. Местные власти оказали содействие в подведении инженерной инфраструктуры. Однако с каждым годом поток отдыхающих растет, и нести столь высокую нагрузку в одиночку бизнесу становится все сложнее.

Туристический сезон открывается в апреле. При этом сразу бросаются в глаза низкое качество дороги к водопаду, отсутствие благоустроенных зон отдыха, глэмпингов и элементарного сервиса. Согласно статистике, ежедневно сюда приезжают порядка 2 000 человек. Однако большинство из них ограничиваются лишь быстрым осмотром достопримечательности, фотосессией и затем отправляются обратно — условий для комфортного и продолжительного отдыха здесь пока нет.

Пантотерапия: уникальное направление туризма

Неподалеку от водопада Каскыр расположен еще один уникальный объект региона. С 2017 года здесь разводят маралов, завезенных из Восточного Казахстана, и активно развивают пантотерапию.

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По словам предпринимателя Бану Тлегеновой, в здравнице проводят оздоровительные процедуры с использованием пантов — неокостеневших молодых рогов марала. Для гостей оборудованы лечебные ванны, массажные кабинеты, врачебные кабинеты, столовая и комфортабельные места для проживания.

— В санатории используются панты — неокостеневшие молодые рога марала, на основе которых проводится лечение. Для посетителей центра созданы все условия, — рассказала предприниматель.

В оздоровительный комплекс приезжают не только жители Актюбинской области, но и гости из других регионов страны. Одни выбирают спокойный отдых на природе, другие приезжают ради лечебно-восстановительных процедур.

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В народе бытует поверье, что бульон из пантов марала благотворно влияет на мужское здоровье.

— Мы приехали пройти семидневный курс лечения. Результат уже заметен: суставы стали более подвижными, отек спал, — поделился впечатлениями один из пациентов.

Туристический потенциал Актобе: возможности и проблемы

В ходе беседы с жителями была поднята еще одна актуальная проблема.

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По их словам, в Актобе остро не хватает мест для семейного отдыха.

— В регионе мало парков и скверов. Мест для семейного отдыха не хватает, — говорят местные жители.

Кроме того, актюбинцы назвали горный массив Актолагай локацией с огромным туристическим потенциалом, которая пока еще не получила широкой известности. В целом главное преимущество региона — места для отдыха на лоне природы. В таких уголках туристов привлекают не столько развитая инфраструктура, сколько чистый воздух, тишина, тенистые деревья и безопасная среда для детей.

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Это подтверждают и отзывы иностранных гостей. По словам путешественника Мухаммеда Мусы, его в первую очередь покорили чистота природы и умиротворение.

— Здесь чисто, природа красивая. Мне все понравилось. В будущем хочу объездить и другие регионы Казахстана. Также планирую посетить Астану, — сказал он.

Немало и тех, кто приехал в Актобе временно, а затем сделал этот регион своим постоянным домом. Один из них — ассоциированный профессор университета Heriot-Watt Мухаммед Зубейр. По его словам, несмотря на то что он побывал в нескольких городах Казахстана, везде его искренне восхищало гостеприимство местных жителей.

Мугалжарская лошадь — туристический бренд региона

Еще одной отличительной особенностью региона является мугалжарская порода лошадей, считающаяся его гордостью. Известная своей выносливостью и приспособленностью к местным природным условиям, эта порода способна стать важной частью не только сельского хозяйства, но и туристической отрасли.

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Ведь современный турист хочет увидеть не только природу, но и уникальные особенности, присущие именно этому региону. С целью популяризации мугалжарской породы лошадей здесь регулярно организуют выставки.

— Раз в три года мы проводим выставку лошадей. Приезжают гости из других областей, проявляют большой интерес. Эта традиция продолжается с 2020 года, — рассказал табунщик Калдыбек Рзабаев.

Тайна Егизбулака

Еще одно необычное место, привлекающее туристов, — родник Егизбулак в селе Алтай батыра. С названием этого природного объекта связана легенда, сохранившаяся в народе по сей день.

По словам местных жителей, в прежние времена в семьях, которые с благими намерениями пили воду из этого родника, часто рождались двойняшки. С тех пор родник и прозвали «Егизбулак» («Родник близнецов»). Доказать правдивость легенды трудно. Тем не менее жители села говорят, что подобные случаи происходили и в их семьях.

— Мои внуки Алтынбек и Темирбек родились 12 лет назад. Моя сноха пришла к этому роднику, следуя поверью, и загадала желание, — поделилась жительница села Бибисан Темиразина.

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И подобных случаев в селе немало.

— Одежду наших девочек забирают с собой на счастье, следуя поверью, — рассказала местная жительница Узил Толешова.

Дорога к меловым горам

Для жителей села Алтай батыра самым наболевшим вопросом остается дорога. По их словам, в село до сих пор не проложен асфальт. В дождливые дни проехать по дороге практически невозможно, а весной и осенью ситуация лишь усугубляется. А зимой кажется, будто сам снег выравнивает путь.

— Сколько лет мы здесь живем, асфальта здесь никогда не было, — говорит местный житель.

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Несмотря на это, туристов, приезжающих в регион, немало. Одни едут, чтобы запечатлеть уникальную природу на фото и видео, другие выбирают сафари и активный отдых. Близкое расположение друг к другу целебного родника, песчаного массива, яблоневого сада и зоны сафари еще больше повышает туристический потенциал этого места. Ведущие программы отправились по маршруту сафари. Однако добраться сюда — задача не из легких. Асфальта нет, есть лишь накатанная автомобилями колея. Только после долгого пути взору открывается уникальная природа Актюбинской области.

Особенно на закате меловые горы приобретают совершенно иной оттенок. Солнечные лучи преломляются на белых скалах, создавая завораживающий пейзаж. Именно поэтому это место так популярно среди пользователей социальных сетей. По словам директора Байганинского районного музея Ляззат Жаулиной, работы по развитию туристической инфраструктуры ведутся поэтапно.

— Работы по развитию туризма только начинаются. Пять лет назад, после визита акима области, здесь установили скамейки и поставили биотуалеты, — сказала она.

Как будут решаться проблемы?

На вопросы, поднятые в ходе программы, ответил аким Актюбинской области Асхат Шахаров, который представил планы по их решению.

По словам главы региона, парк имени Пушкина перешел в государственную собственность.

— Теперь проблема решится. Мы благоустроим его, как и прежде, сделаем удобным для жителей, — заявил Асхат Берлешевич.

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Для повышения доступности Актолагая рассматривается план развития малой авиации. В этом направлении планируется приобрести два самолета на 40 мест.

— Мы планируем развивать направление через малую авиацию. Сейчас рассматривается вопрос покупки двух самолетов на 40 мест. Считаю, что это даст возможность развить туризм и широко популяризировать Актолагай, — отметил аким области.

Кроме того, приоритетное внимание будет уделено улучшению инфраструктуры отдаленных Шалкарского и Байганинского районов.

Оценка экспертов

В завершение программы эксперты оценили туристический потенциал Актюбинской области и назвали основные проблемы, препятствующие его полному раскрытию.

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Архитектор, заслуженный архитектор Казахстана Серик Рустембеков обратил внимание на качество дорог в регионе и архитектурный облик городской среды. По его мнению, на объекте Актолагай, обладающем высоким туристическим потенциалом, инфраструктура совершенно недостаточна.

— Актолагай — это сокровище, о котором знают далеко не все. Настоящее место для туристов. Но очень жаль, что там стоят всего две беседки и два туалета, — констатировал эксперт.

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Заместитель председателя Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК Айдын Капашев отметил, что базовые условия для туристов пока еще полностью не сформированы.

— В туристических местах не видно урн для мусора. Вблизи Актолагая необходимо построить туристический визит-центр, — сказал он.

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Эксперт в сфере туризма Базарбек Камысбаев подчеркнул, что проблема не ограничивается одной лишь инфраструктурой.

— Туристическая культура тоже хромает. Необходимо повышать экологическую культуру жителей города, — отметил Базарбек Камысбаев.

Таким образом, Актюбинская область в общем зачете набрала 20 баллов.

Отметим, что ранее ведущие программы «Таза қала» побывали в Западно-Казахстанской области.