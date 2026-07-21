«Таза қала» в Западном Казахстане: туристический потенциал и актуальные проблемы

Насколько развит туристический потенциал Западного Казахстана? В поисках ответа на этот вопрос ведущие проекта «Таза қала» телеканала Jibek Joly проанализировали преимущества региона и проблемы, ожидающие решения. Подробнее в материале корреспондента агентства Kazinform.

Как яблоневый сад привлекает туристов

Западно-Казахстанская область развивает туризм, опираясь не только на природные богатства, но и на экологическую культуру. С начала года в республиканской акции «Таза Қазақстан» здесь приняли участие 85 тысяч жителей. Забота о природе в регионе превратилась в важный фактор туристической привлекательности.

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Один из тех, кто доказывает эту позицию конкретным делом, — Кайрат Каримов. 16 лет назад он начал с расчистки около восьми гектаров земли под Уралом и посадки яблоневых саженцев, а сегодня превратил свой труд в настоящий научный проект.

— Такой научный сад нужен предпринимателям. Сами они опытов не проводят: чтобы раскрыть свойства яблони, требуется как минимум 7 лет. Эту работу выполняем мы и определяем представителям бизнеса, какой сорт им стоит сажать, — рассказал владелец сада.

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Сегодня в саду выращивается около 200 сортов яблони — уникальный генофонд, собранный непосредственно от авторов сортов. По оценке российских ученых-селекционеров, аналогов такому научному саду на постсоветском пространстве нет. Помимо научной ценности, сад становится привлекательным местом и для туристов: здесь вместе с яблоками растут десятки видов других плодов и ягод.

Что хотели бы изменить жители Уральска?

Ведущие проекта пообщались с жителями города, выслушав их мнение о преимуществах и нерешенных проблемах. По словам многих, в Уральске не хватает мест для семейного отдыха.

— Мест для семейного отдыха мало. Аквапарка практически нет. В итоге все сводится к парку имени Кирова, — говорят местные жители.

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А вот в отношении чистоты города мнение единодушное: центральная часть Уральска чистая и ухоженная. Однако в старых районах и некоторых общественных местах вопрос мусора остается актуальным.

— Нужно привести в порядок места для купания на берегу Урала. Повышение культуры чистоты среди самих жителей — тоже неотложный вопрос, — считает один из жителей города.

Мнения по поводу городской инфраструктуры тоже расходятся. По словам жителей, качество дорог на основных улицах хорошее, однако в некоторых районах движение транспорта вызывает неудобства.

От водного туризма до охоты

В последние годы в Западном Казахстане набирают обороты направления активного отдыха. Одно из них — водный туризм. Расположенный на берегу реки Урал сапборд-центр стал новой туристической точкой региона: здесь с помощью инструкторов можно освоить сапборд и покататься вдоль реки.

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Активным отдыхом дело не ограничивается. Расположенное примерно в 250 километрах от Уральска рыболовно-охотничье хозяйство — тоже одно из мест, которые часто посещают туристы.

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Здесь гости не просто отдыхают на природе, но и знакомятся с культурой рыбалки и охоты.

— Формирование культуры рыбалки и охоты основано на защите природы и возрождении национальных традиций. Это требует бережного отношения к животному миру и строгого соблюдения правил безопасности, — отметил предприниматель Нурбек Нурсеитов.

Проект был начат 16 лет назад. Занимающий площадь в 110 гектаров пруд Озек сегодня стал одним из крупных центров туризма в регионе.

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За последние два года число посетителей здесь заметно выросло. По словам предпринимателя, на базу отдыха приезжают туристы не только из Западного Казахстана, но и из Актау, Атырау и даже из России.

Местные жители называют эту территорию Балыкты Саркыл. На месте, которое раньше пустовало, сегодня появились гостиница, специальные зоны для рыбалки и вся необходимая туристам инфраструктура. В охотничий сезон сюда съезжаются охотники, а в остальное время года — те, кто предпочитает отдых на природе. Добраться сюда можно как в составе организованного тура, так и на личном транспорте — это место становится одним из самых привлекательных направлений экотуризма в Западном Казахстане.

Лучший туристический аул: потенциал и проблемы Хан Ординского

Аул Хан Орда расположен в 550 километрах от областного центра. Историческое поселение, основанное ханом Букеем и расцветшее при хане Жангире, в прошлом году вошло в число лучших туристических аулов Казахстана.

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Ведущие программы ознакомились с потенциалом аула. Дорога отремонтирована, работают спортивный комплекс и визит-центр. Однако состояние исторических объектов, увы, оставляет желать лучшего. Часть улиц не заасфальтирована полностью, отсутствуют детские игровые площадки, а ряд зданий, сохранившихся с XIX века, до сих пор не отреставрирован.

— Есть дома, построенные в 1846 году. Это же живая история. Но, видимо, из-за нехватки финансирования их до сих пор не отремонтировали, — рассказал местный житель.

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Тем не менее Хан Орда остается одним из исторических направлений, привлекающих туристов. В прошлом году сюда приехали более 24 тысяч человек.

Историко-культурный музей-заповедник аула считается важным центром, знакомящим с богатым наследием Букеевской Орды.

— Основа музейного дела в Орде была заложена еще при хане Жангире. Позже эта инициатива была продолжена при поддержке региональной интеллигенции, и в 1962 году открылся «Историко-революционный музей Орды», — рассказала директор историко-культурного, архитектурно-этнографического музея-заповедника «Хан Орда» Гульмару Мырзагалиева.

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В четырех километрах от аула находится мавзолей хана Жангира. В мемориальном комплексе, построенном из белого мангистауского известняка, похоронены представители ханского рода.

В Хан Орде можно познакомиться с историей первой в казахской степи больницы, аптеки, типографии и здания казначейства. Однако построенная ханом Жангиром в 1841 году первая светская школа в казахской степи не сохранилась до наших дней. Работа по изучению этого наследия, занимающего особое место в истории народа, должна быть продолжена.

Историческое место, выбранное кинематографистами

Исторический облик Хан Орды привлекает и деятелей кино. В ауле сейчас проходят съемки художественного фильма режиссера Жандоса Кусаинова «Кошшигулов. Шоколадная фабрика». Картина посвящена судьбе одних из первых казахских предпринимателей конца XIX — начала XX века — Баймухамбета и Курмангали Кошшигуловых.

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— Это прекрасная, неповторимая локация. Мы делаем все возможное, чтобы донести до зрителя исторический фильм, — поделился актер театра и кино Адиль Ахметов.

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Исторические здания Хан Орды высоко оценивают и специалисты кино международного уровня.

— В ауле мне понравилось все. Здесь даже светофор работает. А что касается истории — она трогает за душу, — сказал член жюри премии «Оскар» Еркинбек Питиралиев.

Небесный туризм и потенциал санаторного отдыха

Для тех, кто предпочитает активный отдых, в Западном Казахстане тоже немало возможностей. Одна из них — Уральский аэроклуб, работающий уже 90 лет. Сегодня любой желающий может подняться в небо вместе с инструктором на моторном самолете или планере и полюбоваться регионом с высоты птичьего полета.

За это время здесь подготовлено более 1500 пилотов. Среди них — Хиуаз Доспанова, первая казахская женщина-военный летчик.

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Для тех, кто предпочитает не активный отдых, а спокойное восстановление сил, в регионе развивается санаторный туризм. Расположенный всего в получасе езды от областного центра лечебно-оздоровительный комплекс работает уже более 20 лет без перерыва. Здесь посетители проходят лечение природной минеральной водой, пользуются бассейном, массажем и другими оздоровительными услугами. При комплексе действует четырехзвездочная гостиница.

— Она хорошо влияет на суставы, сердечно-сосудистую систему. Есть циркулярный душ, лечебная грязь. А такая минеральная вода в Казахстане встречается редко, — рассказала директор санатория Айнур Габдуллина.

В санатории работают четыре корпуса, посетителей обслуживают около 80 специалистов. Лечение проводится с использованием современного медицинского оборудования.

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Однако, несмотря на туристический потенциал и лечебную инфраструктуру региона, нерешенных проблем тоже хватает. Аул, где расположен санаторий, сформировался вместе с этим лечебным комплексом еще в советское время. Но с тех пор улицы аула так и не заасфальтированы.

След Эйфеля в Жалпактале

Один из аулов ЗКО, отличающихся современным обликом, — Жалпактал. Этот населенный пункт стал известен не благодаря историческим или природным объектам, а благодаря инициативе своих жителей, и несколько месяцев назад привлек внимание всей страны. Здесь возвышается 30-метровая башня «Ынтымак», построенная по образцу парижской Эйфелевой башни.

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Ее подарили родному аулу выпускники школы, которым в этом году исполнилось 20 лет со дня выпуска. Автор проекта — уроженец этого аула.

— В Жалпактале эта традиция началась не сегодня. Я и раньше участвовал в создании детских площадок, футбольных полей. Затем стали появляться необычные объекты. В 2024 году выпускники установили Золотую домбру. В 2025 году была создана Золотая книга. А в этом году выпускники, которым исполнилось 20 лет со дня окончания школы, подарили 30-метровую башню «Ынтымак», — рассказал он.

В Жалпактале традицией стало то, что выпускники делают подарки родному аулу. Поэтому здесь при поддержке местных жителей появились самые разные объекты — от детских и спортивных площадок до архитектурных сооружений.

— Работали втроем, сварщиками. Потратили около года. Самым сложным была транспортировка: детали были очень крупными, доставить и собрать их оказалось непросто, — рассказал мастер.

Новое направление Западного Казахстана

Ведущая программы побеседовала на берегу озера Шалкар с заместителем акима Западно-Казахстанской области Калияром Айтмухамбетовым о планах развития туризма в регионе. По словам замакима, в области насчитывается 443 населенных пункта. Тем не менее основной приоритет отдается развитию аулов с высоким туристическим потенциалом.

— В ауле Хан Орда открыт спортивный комплекс. В дальнейшем поэтапно будут решаться и другие инфраструктурные вопросы, — сказал Калияр Айтмухамбетов.

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В регионе также планируется открытие новых туристических и рекреационных объектов. Один из них — экопарк, который будет построен в городе Орал.

— В городе планируется открыть экопарк площадью 249 гектаров, — сообщил заместитель акима области.

Кроме того, предусмотрено привлечение частных инвестиций для развития санатория «Акжайык». В настоящее время объявлен конкурс на передачу объекта в доверительное управление.

Что говорят эксперты?

По традиции программы, в конце поездки эксперты дали оценку туристическому потенциалу Западно-Казахстанской области. По их мнению, несмотря на высокий потенциал региона, необходимо совершенствовать инфраструктуру и качество обслуживания.

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Архитектор, заслуженный архитектор Казахстана Серик Рустембеков положительно оценил облик города Орал. Однако, по его мнению, территориям, где расположены исторические объекты, нужно уделять больше внимания.

— Город весь зеленый. Но видно, что окрестности Хан Орды подустали. Дороги в плохом состоянии, — сказал Серик Рустембеков.

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По словам официального представителя Министерства туризма и спорта РК Мейрамгазы Сапаргалиева, развитие туристических объектов должно сопровождаться их благоустройством.

— Установлена копия Эйфелевой башни. Теперь нужно, чтобы и окрестности вокруг нее выглядели красиво, необходимо привести в порядок эстетический облик, — отметил он.

Эксперт в сфере туризма Базарбек Камысбаев также высоко оценил потенциал региона.

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По его мнению, в Западном Казахстане достаточно туристических объектов, и теперь главная задача — повышение качества сервиса. Таким образом, ЗКО набрала в общем зачете 22 балла.