2 Августа 2022 22:28

Желтый уровень из-за жары объявили в нескольких регионах Китая

ПЕКИН. СИНЬХУА – КАЗИНФОРМ - Национальный метеорологический центр Китая (НМЦ) во вторник обновил предупреждение «желтого» уровня в связи с жаркой погодой во многих регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Синьхуа.

«Во вторник днем местами в провинциях Шэньси, Хэнань, Хубэй, Аньхой, Цзянсу, Чжэцзян, Фуцзянь, Цзянси, Хунань, Гуйчжоу, Сычуань, Гуандун, Хэбэй и Гуанси-Чжуанском АР, а также в городах центрального подчинения Шанхай, Чунцин и Тяньцзинь температура воздуха превысила 35 градусов по Цельсию», - сообщили в НМЦ.

Согласно прогнозу, в некоторых районах г. Чунцин столбик термометра может подняться выше 40 градусов по Цельсию.

НМЦ рекомендовал местным жителям избегать мероприятий на открытом воздухе во время пика послеполуденной жары, а работникам, подвергающимся воздействию высоких температур и также тем, кто работает на открытом воздухе в течение продолжительного времени, принимать защитные меры.

В Китае принята четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.

В начале июля сообщалось об аномальной жаре, которая захватила большую часть Северо-Западного и Центрального Китая.