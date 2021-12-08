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Желтая зона: как можно отмечать декабрьские праздники в столице

8 Декабря 2021 13:50
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Желтая зона: как можно отмечать декабрьские праздники в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова напомнила о правилах при проведении торжеств, когда город находится в желтой зоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации столица с 26 октября вошла в «желтую» зону. В преддверии декабрьских праздников на основании Приложения 5 постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 24 сентября 2021 года № 44, разрешается проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, свадьбы, юбилеи) в «желтой» зоне при заполняемости до 50 %, но не более 70 мест, только при условии наличия «зеленого» статуса у всех посетителей и всего персонала», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

Вместе с тем, она напомнила, что нахождение города в «желтой» зоне не отменяет необходимость соблюдения отдельных карантинных ограничений, установленных соответствующими постановлениями Главного государственного санитарного врача РК.

«Мы должны помнить, что предстоящие праздники не должны привести к ухудшению эпидемиологической ситуации и росту заболеваемости коронавирусной инфекцией, и это напрямую зависит от нашего с вами поведения и приверженности к мерам профилактики. Поэтому призываю жителей города праздновать Новый год безопасно в узком кругу с родными людьми», - заключила С. Бейсенова.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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