Желтая разметка появилась на дорогах в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Областной филиал ТОО «Казахавтодор» впервые нанес желтые линии дорожной разметки на дорогах Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

В ведомстве сообщили, что с наступлением благоприятных климатических условий в регионе началась работа по обновлению и нанесению дорожной разметки на республиканской трассе Алматы-Талдыкорган-Оскемен. В порядке эксперимента по центру дороги нанесена двойная сплошная линия желтого цвета.

«Данная разметка позволяет концентрировать внимание водителей, тем самым повышает уровень дорожной безопасности в условиях ограниченной видимости и в ночное время, в том числе при ухудшении погодных условий, связанных с выпадением осадков. Хочу отметить, что применение желтого цвета не противоречит требованиям нормативных актов. При положительных результатах изучения аварийной ситуации в период эксплуатации такой разметки будут внесены представления о соответствующем изменении в законодательных актов Казахстана, в том числе и в ПДД», – пояснил начальник отдела дорожно-технической инспекции УАП ДП Серижан Абжанов.