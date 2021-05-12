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    18:18, 11 Май 2021 | GMT +6

    Желтая разметка появилась на дорогах в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Областной филиал ТОО «Казахавтодор» впервые нанес желтые линии дорожной разметки на дорогах Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    В ведомстве сообщили, что с наступлением благоприятных климатических условий в регионе началась работа по обновлению и нанесению дорожной разметки на республиканской трассе Алматы-Талдыкорган-Оскемен. В порядке эксперимента по центру дороги нанесена двойная сплошная линия желтого цвета.

    «Данная разметка позволяет концентрировать внимание водителей, тем самым повышает уровень дорожной безопасности в условиях ограниченной видимости и в ночное время, в том числе при ухудшении погодных условий, связанных с выпадением осадков. Хочу отметить, что применение желтого цвета не противоречит требованиям нормативных актов. При положительных результатах изучения аварийной ситуации в период эксплуатации такой разметки будут внесены представления о соответствующем изменении в законодательных актов Казахстана, в том числе и в ПДД», – пояснил начальник отдела дорожно-технической инспекции УАП ДП Серижан Абжанов.


    Теги:
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