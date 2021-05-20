Желтая дорожная разметка удивила жителей Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жителей Петропавловска удивила и возмутила желтая дорожная разметка, которую нанесли на улице Сатпаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пользователи социальных сетей недоумевали, с чем связано внезапное «пожелтение» разметки и как при таком обозначении будут работать правила дорожного движения.

Ситуацию пояснили в пресс-службе департамента полиции. Оказалось, что разметка экспериментальная. В каждом регионе местным исполнительным органам предложили апробировать новый цвет разметки на городских улицах. Ожидается, что более яркая разметка будет лучше привлекать внимание водителей и снизит количество нарушений правил дорожного движения. В Петропавловске по согласованию с городским акиматом на участке по улице Сатпаева - от улицы Букетова (район военкомата) до улицы Медведева (район Петропавловского колледжа железнодорожного транспорта) - нанесли 1100 метров желтой разметки.

«Эксперимент направлен на повышение безопасности дорожного движения. По результатам планируется внесение изменений в соответствующие законодательные акты РК, в том числе и в Правила дорожного движения», - сказал и.о. начальника управления административной полиции Назар Байматов.