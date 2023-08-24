Железнодорожный мост обрушился на северо-востоке Индии: 26 человек погибли

ГУВАХАТИ. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 26 рабочих погибли и двое получили ранения в результате обрушения строящегося железнодорожного моста в среду на северо-востоке Индии, в городе Сайранге в штате Мизорам. Государственное железнодорожное управление начало расследование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.



СМИ сообщили, что во время обрушения моста на месте находилось до 40 рабочих, но в полиции сообщили, что присутствовало 28 рабочих.

На данный момент спасателям удалось обнаружить 13 тел. Поисково-спасательная операция продолжается.

Инцидент произошел во время строительства новой железной дороги Бхайрби-Сайранг. Согласно проекту, новая дорога соединит Мизорам с остальной частью страны, активизирует приток туристов и придаст импульс социально-экономическому развитию.

Премьер-министр Нарендра Моди заявил, что пострадавшим оказывается «всевозможная помощь».

Железные дороги страны ежедневно перевозят миллионы пассажиров.

Правительство запустило высокоскоростные поезда в рамках планов по модернизации железнодорожной сети страны, но критики говорят, что оно недостаточно уделяет внимания безопасности и модернизации устаревшей инфраструктуры.

По меньшей мере 288 человек погибли в июне в результате крупнейшей железнодорожной катастрофы в Индии за более чем два десятилетия.

В октябре прошлого года в штате Гуджарат на западе страны обрушился подвесной мост, в результате чего погибло 135 человек.