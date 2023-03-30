Железнодорожные вокзалы Алматы вернут КТЖ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что компания КТЖ хочет провести ремонт на вокзалах и вложить средства на их развитие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Житель Турксибского района на встрече с акимом обратился с двумя вопросами.

«Первый вопрос касается вокзала Алматы-1. Движение легкового транспорта нужно урегулировать, постоянные заторы, хвост этой пробки доходит до улицы Шолохова. При этом убрали поворот налево, спуск на улицу Акана Серы. Первому вокзалу Алматы исполнится 50 лет, поэтому мы просим сделать в нем хотя бы маленький ремонт.

Второй вопрос – приближается столетие Турксиба, в 1927 году было начато строительство, в 1930-м – закончено. Наш район, как известно, назван в честь этой известной железной дороги. Поэтому мы хотим в честь ее столетия поставить перед вокзалом Алматы-1 паровоз времен Турксиба. С акиматом района переговорили, понимание есть. Просим и вас рассмотреть этот вопрос, дать разрешение», - сказал мужчина.

Аким Алматы Ерболат Досаев ответил, что оба вокзала – это очень важные системы транспортной инфраструктуры.

«Площадь у вокзала Алматы-1 необходимо привести в порядок. Там есть частная территория, которую можно обустроить под парковочную площадь. Я поручил управлению земельных отношений разобраться – возможно, у нас получится построить там многоуровневые паркинги, чтобы освободить территорию от большого количества машин. Хвосты же образуются из-за таксистов, которые выстраиваются вдоль линии, чтобы подобрать пассажиров. Насчет поворота налево – поручу управлению городской мобильности разобраться и принять решение. По трафикам – нужно будет разобраться до конца.

По ремонту вокзала я принял решение, чтобы оба вокзала вернули КТЖ. Они планируют ремонт, намерены вложить средства на развитие вокзала. По столетию Турксиба давайте рассмотрим. Акимам и городской комиссии поручение дам. Праздник большой, необходимый, название района исходит от этой железной дороги. Как я уже сказал, в 2023 году исполняется 85 лет Турксибскому району, с чем еще раз нас поздравляю. По этому поводу будут организованы мероприятия. Как только маслихат начнет свою работу, мы обратимся к нему с просьбой решить все насущные проблемы Турксибского района в этом году», - заявил Ерболат Досаев.