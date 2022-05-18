18 Мая 2022 16:27

Железнодорожную линию в честь королевы Елизаветы II открыли в Лондоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Железнодорожная линия обошлась в $25 млрд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание UPI.

Королева Великобритании Елизавета II посетила во вторник лондонский железнодорожный вокзал Паддингтон, чтобы открыть в свою честь линию «Elizabeth Line».

Королева вместе с младшим сыном принцем Эдвардом остались довольны церемонией. На торжественном мероприятии также открыли мемориальную доску в честь Елизаветы II.

На церемонии присутствовали премьер-министр Борис Джонсон, мэр Лондона Садик Хан и комиссар по транспорту Лондона Энди Байфорд.

Автор: Рустем Кожыбаев