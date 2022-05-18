17:22
18 Мая 2022 16:27
Железнодорожную линию в честь королевы Елизаветы II открыли в Лондоне
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Железнодорожная линия обошлась в $25 млрд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание UPI.
Королева Великобритании Елизавета II посетила во вторник лондонский железнодорожный вокзал Паддингтон, чтобы открыть в свою честь линию «Elizabeth Line».
Королева вместе с младшим сыном принцем Эдвардом остались довольны церемонией. На торжественном мероприятии также открыли мемориальную доску в честь Елизаветы II.
На церемонии присутствовали премьер-министр Борис Джонсон, мэр Лондона Садик Хан и комиссар по транспорту Лондона Энди Байфорд.
Автор: Рустем Кожыбаев
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