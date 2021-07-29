Железнодорожники Казахстана и Эстонии усилят сотрудничество в сфере транзитных перевозок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный директор дочерней компании АО «НК «ҚТЖ» АО «KTZ Express» Нурлан Игембаев провел переговоры с представителями эстонской делегации во главе с Председателем Правления (Генеральным директором) Эстонских железных дорог Кайдо Зиммерманом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «KTZ Express».

Стороны обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества в увеличении транзитных перевозок по железной дороге, тарифные ставки на контейнерные перевозки и регламент

работы.

Нурлан Игембаев отметил, что между железными дорогами Эстонии и Казахстана имеется потенциал для развития сотрудничества. По территории Казахстана в Эстонию доставляются нефтепродукты из Узбекистана, машины и оборудования из стран ЕС и США в страны Центральной Азии и другое. В свою очередь, эстонская делегация назвала Казахстан перспективным партнером.

В ходе встречи отмечалось, что за первое полугодие т.г. по магистральной сети Казахстана план транзитных перевозок грузов перевыполнен на 5% и составил 10,3 млн тонн. На 44% увеличились контейнерные перевозки и достигли 532 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте. Основной рост, а именно 58%, пришелся на контейнерные перевозки по маршруту Китай-Европа. Значительно увеличились перевозки из России в Китай и обратно (на 69%). Рост наблюдается на маршрутах Центральной Азии: из Китая на 31%, из портов Дальнего Востока на 3%, а также в 2,3 раза на маршруте ТМТМ (Транскаспийский международный транспортный маршрут), который проходит через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.