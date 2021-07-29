РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:07, 29 Июль 2021 | GMT +6

    Железнодорожники Казахстана и Эстонии усилят сотрудничество в сфере транзитных перевозок

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный директор дочерней компании АО «НК «ҚТЖ» АО «KTZ Express» Нурлан Игембаев провел переговоры с представителями эстонской делегации во главе с Председателем Правления (Генеральным директором) Эстонских железных дорог Кайдо Зиммерманом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «KTZ Express».

    Стороны обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества в увеличении транзитных перевозок по железной дороге, тарифные ставки на контейнерные перевозки и регламент

    работы.

    Нурлан Игембаев отметил, что между железными дорогами Эстонии и Казахстана имеется потенциал для развития сотрудничества. По территории Казахстана в Эстонию доставляются нефтепродукты из Узбекистана, машины и оборудования из стран ЕС и США в страны Центральной Азии и другое. В свою очередь, эстонская делегация назвала Казахстан перспективным партнером.

    В ходе встречи отмечалось, что за первое полугодие т.г. по магистральной сети Казахстана план транзитных перевозок грузов перевыполнен на 5% и составил 10,3 млн тонн. На 44% увеличились контейнерные перевозки и достигли 532 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте. Основной рост, а именно 58%, пришелся на контейнерные перевозки по маршруту Китай-Европа. Значительно увеличились перевозки из России в Китай и обратно (на 69%). Рост наблюдается на маршрутах Центральной Азии: из Китая на 31%, из портов Дальнего Востока на 3%, а также в 2,3 раза на маршруте ТМТМ (Транскаспийский международный транспортный маршрут), который проходит через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.


    Теги:
    Дороги Официально Сотрудничество КТЖ Внешняя политика Казахстана
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Сегодня, 03:00
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!