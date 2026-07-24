Железнодорожные вокзалы Аршалы и Сарыоба открылись после реконструкции в Акмолинской области

В Акмолинской области завершилась реконструкция железнодорожных вокзалов на станциях Аршалы и Сарыоба. Обновленные объекты ввели в эксплуатацию в рамках программы модернизации железнодорожной инфраструктуры, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

В Акмолинской области после реконструкции введены в эксплуатацию железнодорожные вокзалы станций Аршалы и Сарыоба. Работы выполнены в рамках программы модернизации железнодорожной инфраструктуры, направленной на повышение качества обслуживания пассажиров и создание современных, безопасных и комфортных условий.

Фото: Министерство транспорта РК

В ходе реконструкции на обоих вокзалах обновили кровлю, выполнили внутреннюю и внешнюю отделку зданий, модернизировали системы водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения. Также благоустроили прилегающие территории, реконструировали перроны и оснастили здания новой мебелью и оборудованием.

Фасады вокзалов облицевали фиброцементными панелями, а для внутренней отделки использовали долговечные, пожаробезопасные и легкомоющиеся материалы отечественного производства. Особое внимание уделили безопасности и доступности объектов: оборудовали новые эвакуационные выходы, а на вокзале станции Аршалы установили пандус для маломобильных групп населения.

Вокзал станции Аршалы, построенный в 1945 году, после реконструкции увеличил площадь со 150 до 225,33 квадратного метра. Через станцию проходят 10 пассажирских поездов, связывающих ее с Астаной, Алматы, Карагандой, Костанаем, а также с Российской Федерацией.

Фото: Министерство транспорта РК

Вокзал станции Сарыоба, построенный в 1938 году, также расширили — площадь здания увеличилась с 208,7 до 225,33 квадратного метра. Через станцию курсируют 10 пассажирских поездов по направлениям Астана, Павлодар, Караганда, Шымкент, Семей и Туркестан.

Как отметили в Минтраспорта, модернизация вокзалов позволила привести объекты в соответствие с современными требованиями безопасности, энергоэффективности и комфорта, создав более удобные условия для пассажиров и жителей региона.

Также в Алматинской области открылся обновленный после реконструкции железнодорожный вокзал станции Жетысу.