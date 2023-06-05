Железная дорога «Бахты-Аягоз» поможет до 20 млн тонн в год увеличить грузооборот с Китаем

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Аким области Абай Нурлан Уранхаев озвучил планы по строительству железной дороги «Бахты-Аягоз», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2024-2025 годах для расширения транспортных коридоров планируется строительство железной дороги «Бахты-Аягоз» протяженностью 270 км. Разрабатываем схему железнодорожной дороги совместно с Правительством и КТЖ», - сказал Нурлан Уранхаев на брифинге в Областной библиотеке имени Абая.

По его словам, акимат зарезервировал земли для строительства железной дороги.

«Реализация проекта позволит увеличить объем железнодорожных перевозок между Казахстаном и Китаем до 20 млн тонн в год», - отметил Н. Уранхаев.

Он рассказал о работе по обеспечению жителей чистой водой.

«Для обеспечения населения чистой питьевой водой запланирована реализация 54 проектов на 17 млрд тенге. В 2024-2025 годах - 19 проектов по строительству водопроводных сетей», - сказал аким.