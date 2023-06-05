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    16:31, 05 Июнь 2023 | GMT +6

    Железная дорога «Бахты-Аягоз» поможет до 20 млн тонн в год увеличить грузооборот с Китаем

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Аким области Абай Нурлан Уранхаев озвучил планы по строительству железной дороги «Бахты-Аягоз», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2024-2025 годах для расширения транспортных коридоров планируется строительство железной дороги «Бахты-Аягоз» протяженностью 270 км. Разрабатываем схему железнодорожной дороги совместно с Правительством и КТЖ», - сказал Нурлан Уранхаев на брифинге в Областной библиотеке имени Абая.

    По его словам, акимат зарезервировал земли для строительства железной дороги.

    «Реализация проекта позволит увеличить объем железнодорожных перевозок между Казахстаном и Китаем до 20 млн тонн в год», - отметил Н. Уранхаев.

    Он рассказал о работе по обеспечению жителей чистой водой.

    «Для обеспечения населения чистой питьевой водой запланирована реализация 54 проектов на 17 млрд тенге. В 2024-2025 годах - 19 проектов по строительству водопроводных сетей», - сказал аким.

    Теги:
    Акимат Абайская область Экономика Китай Транспорт Строительство
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