Желающим озеленить дворы раздадут саженцы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматы объявляет о старте акции «Зеленый двор» по раздаче саженцев жителям города. Все желающие озеленить дворы многоквартирных домов и других мест общего пользования могут бесплатно получить ясень, клен, вяз, тополь, акацию, катальпу и березу для посадки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснили в пресс-службе акимата города, для этого участники акции должны подписать гарантийное обязательство об уходе за посаженными деревьями в течение трех лет.

Для участия необходимо направить на электронный адрес [email protected] следующие данные:

ФИО и контактные данные, точный адрес желаемой посадки;

Несколько фотографий места планируемой посадки, желательно панорамные, чтобы специалисты могли оценить локацию;

Указать необходимое количество саженцев и их породу.

Заявки принимаются с 9 по 18 марта включительно. Место раздачи саженцев – г. Алматы, Бостандыкский район, улица Тажибаева, 155а (база ТОО «STAMP SERVICE»). Срок рассмотрения заявок: с 19 по 27 марта.

«Посадка запланирована с 28 марта по 12 апреля. После посадки необходимо направить фотоотчет высаженных саженцев на почту [email protected]. За дополнительной информацией просим обращаться в отдел мониторинга зеленого фонда по следующим контактам: 272-54-89, 87479958147», - отметили в пресс-службе акимата Алматы.