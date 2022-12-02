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Ждёт ли Казахстан дефицит яиц в новом году?

2 Декабря 2022, 15:27
Ждёт ли Казахстан дефицит яиц в новом году?

За год цена на куриное яйцо в Казахстане выросла на 14,8%. Если смотреть в разрезе регионов, то самый большой скачок произошел в Кызылординской области – сразу на 52,2%, в Костанайской - на 34,1% , в Западно-Казахстанской - на 32,5% . Производители объясняют это ростом цен на корма, подорожанием энергоносителей, сокращением объемов производства.

Тенденция сокращения производства яичной продукции актуальна не только для Казахстана, но и практически для всего мира. Причины – пандемия 2020 года и постпандемический кризис. Современная геополитическая ситуация также негативно сказывается на рынке – инфляция и разрыв сформировавшихся ранее логистических цепочек.

- В Казахстане производство товарного пищевого яйца в 2023 году будет ниже по объему, чем в 2022-ом, – заявляет представитель отрасли Дмитрий Чалых – учредитель и генеральный директор Алматинской птицефабрики «Сункар».

По словам бизнесмена 9 месяцев текущего года большая часть птицеводов Казахстана проработала в убыток. Осенью предприниматели столкнулись с критической нехваткой вагонов для транспортировки кормов для птицы.

- В связи с возникшими трудностями и проблемами 10 птицеводческих предприятий уже остановились полностью, не работают.

Ждёт ли Казахстан дефицит яиц в новом году? Из чего формируется стоимость продукта и почему цены продолжают расти? Каковы перспективы яичной отрасли в Казахстане? На эти и другие вопросы отвечает Дмитрий Чалых.


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