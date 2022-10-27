Ждем решения суда - Ерболат Досаев о передаче ФК «Кайрат» акимату Алматы
Один из болельщиков «Кайрата» заявил, что сейчас команда испытывает трудности, клубу нужно помочь.
«Я уже 60 лет являюсь болельщиком, живу в Алматы. Нужно помочь клубу. Многие игроки ушли в другие клубы - в Актобе, Астану, потому что там много платят. Сейчас «Кайрат» находится на четвертом месте. Все сильные игроки, выпускники академии ушли», - сказал мужчина.
Ерболат Досаев напомнил, что «Кайрат» находится в частной собственности и акимат ждет, когда его передадут на баланс города.
«По футбольному клубу мы еще посмотрим. Он сейчас находится в частной собственности, ждем решения. Как передадут на баланс города, тогда решим все проблемы. Сейчас это частный клуб. Его нам еще не передали, как передадут, город поможет. Пусть суд вынесет решение», – ответил Ерболат Досаев.
Ранее ФК «Кайрат» опроверг информацию о передаче клуба акимату Алматы.