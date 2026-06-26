Ждать ли повышения МЗП и зарплат госслужащих в Казахстане, рассказали в Правительстве

В проекте следующего республиканского бюджета могут предусмотреть повышение минимальной заработной платы, а также зарплат государственных служащих и работников бюджетной сферы. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Жумангарина, окончательное решение о параметрах повышения пока не принято.

— Наверняка мы в следующем бюджете предусмотрим какие-то действия с минимальной зарплатой в сторону увеличения. Сейчас будем определяться, насколько и как. Наверняка будем рассматривать вопросы повышения зарплат государственным служащим и бюджетникам, — сказал он в кулуарах совместного заседания палат Парламента.

При этом вице-премьер подчеркнул, что повышение зарплат само по себе не решает проблему роста благосостояния населения.

По его словам, в последние пять лет государство обеспечивало значительный фискальный импульс, который отражался на росте реальных доходов граждан. Однако подобные дисбалансы, отметил вице-премьер, стали одним из факторов сохранения высокой инфляции.

— Хотя мы несколько лет назад почти на 30% подняли зарплаты бюджетным работникам, до этого в различных секторах экономики зарплаты также повышались. Это говорит о том, что простым поднятием зарплат проблему не решить. Необходимо увеличивать производительность труда в секторах экономики, создавать устойчивые рабочие места и повышать уровень человеческого капитала, — пояснил Жумангарин.

Он напомнил, что подготовленный Правительством комплексный план повышения доходов населения включает шесть базовых пунктов, которые предусматривают не только возможное повышение оплаты труда, но и меры по совершенствованию рынка труда для долгосрочного эффекта.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что является главным приоритетом для Казахстана — рост ВВП или благосостояния населения, Жумангарин заявил, что эти цели неразделимы.

— У нас нет двух целей. Рост благосостояния населения, жителей страны — это и есть основная цель. Это то, ради чего государство и работает. А без повышения, без роста экономики этого не сделать, — заключил министр.

Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов рассказал о планах Кабмина снизить инфляцию ниже 10% по поручению Главы государства.