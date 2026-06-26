Правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% по поручению Главы государства

На совместном заседании палат Парламента Премьер-министр Олжас Бектенов ответил на вопросы депутатов о принимаемых в рамках поручений Главы государства мерах по сдерживанию инфляции, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Отмечено, что несмотря на устойчивый экономический рост, в прошлом году Казахстан столкнулся с повышенным инфляционным давлением. Благодаря совместной работе Правительства, Национального банка и других госорганов удалось добиться постепенного замедления инфляции.

— В прошлом году в сентябре на пике инфляция достигала показателя 12,9%. Сейчас в результате принимаемых мер Правительством, Национальным банком и другими заинтересованными структурами за пять месяцев текущего года показатель инфляции снизился до 10,4%. По итогам принимаемых нами мер в ближайшее время мы планируем снизить инфляцию ниже 10%, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Вместе с тем в прошлом году инфляционные процессы оказали влияние на уровень доходов населения.

— Если смотреть более детально, есть целый ряд отраслей, где доходы населения выросли. К примеру, в сельском хозяйстве реальные доходы тружеников на селе выросли на 9,3%. В таких отраслях, как торговля, связь, водоснабжение, энергетика доходы выросли в среднем на 4%, сфере транспорта — от 5 до 10%, в зависимости от направления. В отдельных отраслях есть положительная динамика. Мы будем принимать все меры для того, чтобы показатели реальных доходов населения росли во всех отраслях экономики, — отметил Премьер-министр.

Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе совместного заседания палат Парламента сообщил о том, что первый центр обработки данных в рамках проекта «Долина ЦОДов» мощностью 125 МВт планируют запустить в первой половине 2027 года.