«Долину ЦОДов» строят в Экибастузе: первый центр запустят в 2027 году

Первый центр обработки данных в рамках проекта «Долина ЦОДов» мощностью 125 МВт планируют запустить в первой половине 2027 года. Об этом сообщил Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе совместного заседания палат Парламента, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметил глава кабмина, проект «Долина центров обработки данных» реализуется в Павлодарской области.

— Мы возлагаем на этот проект большие надежды. Сегодня рынок центров обработки данных растет очень быстрыми темпами, и мы должны привлечь часть этого рынка к себе. Именно поэтому мы приступили к реализации проекта. Интерес к нему очень высокий. Компании из многих стран приезжают к нам, мы ведем переговоры, — сообщил Олжас Бектенов.

По его словам, уже подписано соглашение с американской компанией Firebird.

— Главным партнером этой компании является всемирно известная NVIDIA. Поэтому мы рассматриваем эти компании как своих надежных партнеров. Только со стороны компании Firebird объем инвестиций составляет около $10 млрд. Это очень значительный объем, — сказал Премьер-министр.

Центр обработки данных мощностью 125 МВт планируется ввести в эксплуатацию в первом полугодии 2027 года.

— Благодаря работам, которые сейчас ведутся в Экибастузе, уже в первом полугодии следующего года мы введем в эксплуатацию центр обработки данных мощностью 125 МВт. Кроме того, в 2028 году планируем запустить еще один такой же центр обработки данных мощностью 125 МВт. Мы и дальше будем продолжать эту работу, — подчеркнул он.

Напомним, на V заседании Национального курултая Президент поручил определить специальные зоны под строительство мощных дата-центров, необходимых для обеспечения надежной и бесперебойной работы всей IT-инфраструктуры. В апреле стало известно, что уже сформирован предварительный спрос на мощности свыше 100 МВт.

Вместе с тем, Президент поставил перед Правительством задачу комплексно проработать ключевые параметры проекта «Долина центров обработки данных» (ЦОД), подчеркнув, что развитие цифровой инфраструктуры и обеспечение кибербезопасности являются основой технологического суверенитета страны.