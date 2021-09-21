НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ждать ли казахстанцам резкого повышения цен на мясо в зимний период? На этот вопрос ответил советник министра сельского хозяйства РК Толеутай Рахимбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я не думаю, что очень сильно подскочат (цены). Но то, что возможен рост, об этом и я писал, когда начинался падеж скота в Мангистауской, Кызылординской областях . Кстати, про падеж скота я отдельно скажу – ситуация не такая страшная как расписывают некоторые любители хайпа, некоторые любители легкого авторитета, которые писали, что чуть ли не три миллиона голов скота погибнет в Казахстане и так далее», - сказал Толеутай Рахимбеков в корреспонденту МИА «Казинформ».

Спикер добавил, что еще в 2017 году при подготовке Карты кормозаготовки отмечалось, что дефицит кормовых культур отмечается всегда из года в год –в Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской областях и в Семейском регионе Восточно-Казахстанской области.

«Об этом было известно всегда. В этих регионах, если люди хотели заниматься скотоводством, они должны были думать о кормах, об их дополнительном производстве», - пояснил Толеутай Рахимбеков.

По его словам, ситуация с падежом скота не такая ужасающая, как расписывают некоторые пользователи соцсетей.

«В Мангистауской области 28 тысяч голов КРС из 7 млн, как это может повлиять? Конечно, проблема есть, этот год очень сложный для сельского хозяйства, как для растениеводства, так и для животноводства. Да, я тоже предполагал, бескормица есть , да возможен падеж скота, но он не приведет к джуту. Возможно, люди, реагируя на ситуацию, пойдут на забой скота, то есть выбросят на рынок (мясо). По закону рынка в первое время возможно падение цен, а потом, еще раз говорю, я всегда об этом писал – возможен рост цен. Но не в разы, в два раза, в пять раз и так далее. Я не думаю, что такой резкий рост будет», - резюмировал Толеутай Рахимбеков

Ранее фермеры заявляли, что в ноябре цена за килограмм мяса может повыситься до четырех – пяти тысяч тенге.