Вокзалы на станциях Дария и Мырза запустили в Карагандинской области

В Карагандинской области завершена реконструкция железнодорожных вокзалов станций Дария и Мырза, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АО «НК Қазақстан темір жолы».

Работы выполнены в рамках программы модернизации железнодорожной инфраструктуры во исполнение поручения Главы государства при поддержке Правительства Республики Казахстан, Министерства транспорта, акимата Карагандинской области и АО «Самрук-Қазына».

Железнодорожный вокзал станции Дария, построенный в 1940 году, прошел комплексное обновление. В двухэтажном здании модернизировали инженерную инфраструктуру и организовали новые эвакуационные пути в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Через станцию курсируют 10 пассажирских поездов, связывающих ее с Астаной, Карагандой, Жезказганом, Семеем, Балхашом, Павлодаром, Туркестаном, Шымкентом, Шу, Таразом, Мангистау и Бейнеу.

Фото: АО «НК „Қазақстан темір жолы“

Фото: АО „НК „Қазақстан темір жолы“

На станции Мырза, вокзал которой был построен в 1987 году, обновили инженерные коммуникации, внутренние помещения и фасад здания, а также выполнили работы по обеспечению пожарной безопасности и повышению комфорта для пассажиров. Через станцию проходят шесть пассажирских поездов, связывающих регион с Карагандой, Костанаем, Астаной и Кокшетау.

Фото: АО «НК „Қазақстан темір жолы“

Фото: АО „НК „Қазақстан темір жолы“

В КТЖ отметили, что при реконструкции обоих вокзалов использовались материалы отечественного производства. Обновленные объекты соответствуют современным требованиям безопасности, доступности и комфорта.

По данным национальной компании, реализация проекта будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры Карагандинской области, повышению качества пассажирских перевозок и формированию единого современного облика железнодорожных вокзалов Казахстана.

Ранее сообщалось, что железнодорожный вокзал Сарыбель открылся после реконструкции в Карагандинской области.