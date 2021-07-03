Жатва началась в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – К уборке зерновых колосовых приступили аграрии Жамбылского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в региональной службе коммуникаций Жамбылской области, сейчас ведется уборка ячменя, который сразу доставляется на зернотоки.

По информации главного специалиста-агронома отдела сельского хозяйства акимата Жамбылского района Амангельды Абдибекова, в этом году посеяно 18 537 гектаров зерновых колосовых культур. Из них 4 562 гектара озимой пшеницы, 13 975 гектаров ярового ячменя.

«На сегодняшний день урожай собран на площади 3 410 га. В кампании задействовано 28 комбайнов и 33 машины, ими уже доставлено 2 535 тонн продукции. Это 404 тонны озимой пшеницы и 2 131 тонна ярового ячменя. Намолот с каждого гектара составляет в среднем 7,5 центнера», - пояснил спикер.

Уборочная страда набирает обороты в Жамбылском сельском округе, селах Жасоркен и Каракемер. Несмотря на сорокаградусную жару, механизаторы трудятся от рассвета до рассвета.

Среди тех, кто занят в страде, Абильсеит Добаев, он приступил к уборке урожая ячменя, занимающего площадь в 26 гектаров.

«Осенью прошлого и весной нынешнего года осадков выпало гораздо меньше прежних лет. Да и снега тоже было не густо. Это сказалось на урожае. И хотя колосовые зерновые культуры не вышли ростом, колос получился налитой. Собираюсь за десять дней завершить уборку и засыпать хлеб в закрома», - говорит дехканин.