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Жасотановцы раздали военнослужащим на блокпостах в Туркестанской области аптечки

14 Января 2022 05:30
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Жасотановцы раздали военнослужащим на блокпостах в Туркестанской области аптечки

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с чрезвычайной ситуацией в стране при поддержке Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» жасотановцы раздали военнослужащим аптечки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Туркестанской области.

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Мероприятие организовано для поддержки иммунитета охраняющих безопасность, стабильность города на блокпостах на трассе «Шымкент-Туркестан». Как сообщалось, ряд регионов республики перешел в « красную « зону .

Аптечка, укомплектованная также специальными инструкциями специалистов в области медицины, была доставлена военным и специалистам на блокпостах.

«В специально подготовленной аптечке, помимо противовирусных препаратов, имеются витамины и предметы гигиены, необходимые для дополнительного использования. Для того, чтобы пройти через трудные времена, в первую очередь важно здоровье. Поэтому мы решили поддержать военных. И хочу поблагодарить партийцев и активистов, которые приняли участие в таком благородном деле. Эта работа будет продолжена», – сказал председатель Туркестанского областного филиала МК «Jas Otan» Жансерик Жуман.

Напомним, ранее жасотановцы также предоставляли горячее питание военнослужащим на блокпостах.


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#Туркестанская область   #Нур Отан   #Здравоохранение   #Армия   #Безопасность   #Коронавирус в РК   #Сила в единстве  
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