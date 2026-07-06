Жаслан Мадиев встретился с Генсеком ООН Антониу Гутерришем

Рабочая встреча состоялась в рамках «Цифровой недели» в Женеве, в которой принимает участие делегация Правительства РК во главе заместителем Премьер-министра — министром искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жасланом Мадиевым

В первый день Саммита ООН по искусственному интеллекту Жаслан Мадиев выступил на пленарном заседании высокого уровня «Использование преимуществ искусственного интеллекта в интересах всех на основе инклюзивных и взаимно совместимых подходов».

В своем обращении он подчеркнул приверженность Казахстана реформам ООН и представил национальный опыт построения «цифровой нации».

Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК

Мадиев отметил, что по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Казахстан стремится перейти от модели электронного правительства к статусу AI-native nation, где технологии ИИ глубоко интегрированы во все уровни госуправления и экономики. На текущий момент республика занимает 24-е место в Индексе развития электронного правительства ООН, при этом 92% государственных услуг оцифрованы, а законодательная база, включающая Цифровой кодекс и Закон об ИИ, гарантирует защиту цифровых прав граждан.

Ключевым предложением Казахстана в ходе диалога стала инициатива по усилению регионального взаимодействия. В апреле текущего года ЭСКАТО ООН поддержала создание в Алматы Азиатско-Тихоокеанского центра цифровых решений для устойчивого развития.

Жаслан Мадиев официально пригласил государства-члены ООН к сотрудничеству, предложив направлять национальных экспертов для работы на базе Центра. По мнению казахстанской стороны, эта площадка станет эффективной «песочницей» для тестирования и масштабирования передовых цифровых решений, что в синергии с Региональным центром ООН по ЦУР для Центральной Азии создаст мощный инструмент для реализации Повестки дня ООН до 2030 года.

Позже Жаслан Мадиев встретился «на полях» саммита с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

В своем выступлении на церемонии открытия саммита Гутерриш предупредил об ускоряющихся рисках ИИ и призвал к срочным глобальным мерам по его регулированию:

— ИИ развивается с быстрой скоростью — быстрее, чем человечество успевает за ним следить. Эксперимент проводится над нашими обществами — без плана и без согласия. Это неустойчиво. И это неприемлемо. Вопрос больше не в том, преобразует ли ИИ наш мир — он уже это делает. Вопрос в том, будем ли мы управлять этой трансформацией вместе — или позволим ей управлять нами.

Как сообщалось ранее, заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев представил достижения Казахстана по цифровому развитию на первом саммите ООН по искусственному интеллекту.