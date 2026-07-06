Достижения Казахстана представлены на первом саммите ООН по искусственному интеллекту

Делегацию возглавляет заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев.

Мероприятие, учреждённое резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, собрало представителей государств, бизнеса, научного сообщества и гражданского общества для выработки согласованных подходов к регулированию одной из самых влиятельных технологий XXI века.

Как отметил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, наше поколение — последнее, которое может установить правила сосуществования человечества и машин. Он также предупредил об ускоряющихся рисках ИИ и призвал к срочным глобальным мерам по его регулированию.

Для Казахстана, активно развивающего цифровую повестку и национальные стратегии ИИ, участие в таком диалоге особенно важно.

Выступая с трибуны Саммита ООН, Жаслан Мадиев отметил, что Казахстан рассматривает ООН как незаменимую организацию и поддерживает текущую реформу, инициированную Генеральным секретарем Организации Гутерришем.

— В этом смысле мы высоко ценим наше партнерство с системой ООН, в том числе с теми с учреждениями, которые базируются в Женеве — в продвижении региональных цифровых инициатив. В апреле этого года ЭСКАТО ООН консенсусом приняла резолюцию о создании Азиатско-Тихоокеанского центра цифровых решений для устойчивого развития в Алматы. Исходя из этого, Казахстан хотел бы, чтобы заинтересованные государства-участники, в координации с Центром, рассмотрели возможность направления национальных экспертов в Центр цифровых решений. Мы считаем, что Центр станет практической платформой для тестирования и масштабирования новых цифровых решений по всему региону. Совместно с Региональным центром ООН по достижению целей устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы эти платформы укрепят региональное сотрудничество и поддержат реализацию Повестки дня на период до 2030 года, — отметил Мадиев.

Кроме того, казахстанский министр подчеркнул, что для Казахстана сегодняшняя тема имеет прямое практическое значение.

— Президент Касым-Жомарт Токаев поставил четкую цель: построить полностью цифровую нацию в течение следующих трех лет. Этот год в Казахстане объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Казахстан построил инфраструктуру государственных технологий мирового уровня. Глава государства утвердил национальную стратегию «Цифровой Казахстан-2029». Стратегия знаменует переход Казахстана от развитого электронного правительства к стране, использующей технологии искусственного интеллекта, где технологии служат гражданам, укрепляют институты и способствуют устойчивому экономическому росту. Для Казахстана инклюзивное управление ИИ означает практическую совместимость. И наша страна открыта для сотрудничества. Мы готовы делиться своим опытом, запускать совместные пилотные проекты и разрабатывать совместимые подходы к управлению ИИ, — сказал Мадиев.

Напомним, что мероприятие в Женеве (6–7 июля) проходит параллельно с Всемирным форумом по информационному обществу (WSIS) и непосредственно перед Глобальным саммитом «ИИ во благо» (AI for Good Global Summit, 7–10 июля), что превратило швейцарский город на этой неделе в центр международных дискуссий по искусственному интеллекту.

В воскресенье Ж.Мадиев провел встречу с Генеральным секретарем Международного союза электросвязи Дорин Богдан Мартин.