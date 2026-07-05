Казахстан и Международный союз электросвязи подписали Соглашение о создании Центра акселерации МСЭ

Сегодня, 5 июля, в штаб-квартире Международного союза электросвязи в Женеве состоялась встреча заместителя Премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслана Мадиева с генеральным секретарем МСЭ Дорин Богдан-Мартин, передает собственный корреспондент агентства Kazinform из Швейцарии.

Центральным итогом встречи стал обмен Соглашением о сотрудничестве между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и МСЭ о создании Центра акселерации МСЭ (ITU Acceleration Centre) в Казахстане.

Центр станет площадкой для цифровых инноваций, развития компетенций в сфере искусственного интеллекта, наращивания потенциала, GovTech-решений и регионального сотрудничества. По замыслу сторон, он призван служить не только Казахстану, но и способствовать более широкому взаимодействию в Центральной Азии, помогая переводить глобальные приоритеты МСЭ в практические решения на региональном уровне, в том числе в вопросах сокращения внутреннего цифрового неравенства.

— Мы рады, что наше сотрудничество с Международным союзом электросвязи выходит на конкретный практический результат. Мы видим этот центр как важную платформу для цифровых инноваций, развития навыков в области искусственного интеллекта, наращивания потенциала и регионального сотрудничества, — отметил Жаслан Мадиев.

Фото: Арнур Рахимбеков \ Kazinform

Встреча прошла в рамках «цифровой недели» в Женеве, объединившей Глобальный диалог ООН по управлению искусственным интеллектом, Глобальный саммит AI for Good и Форум ВВУИО (WSIS). Стороны отметили растущую роль МСЭ на стыке технической и политической повестки в сфере ИИ, а также приверженность развитию партнерства в области связи, стандартизации и цифровой трансформации.

В ходе встречи отмечено включение Жаслана Мадиева в число членов-основателей (Founding Members) недавно учрежденной AI for Good Global Commission, представляющего Казахстан наряду с главами государств и правительств и мировыми технологическими лидерами.

Казахстанская сторона рассматривает это как знак доверия к растущей роли страны в формировании справедливой и инклюзивной глобальной повестки в сфере искусственного интеллекта. Первое заседание Комиссии проходит в эти дни в Женеве.

Казахстанская сторона проинформировала о подготовке к Полномочной конференции МСЭ (Доха, 2026 г.), в том числе о выдвижении кандидатуры Казахстана в Совет МСЭ по Региону C на период 2027–2030 годов и кандидатуры Ризата Нуршабекова на переизбрание в Радиорегламентарный комитет. Была подчеркнута активная и конструктивная роль Казахстана в работе Союза.

Необходимо отметить, что в эти дни Казахстан представлен национальным павильоном на саммите AI for Good, где демонстрируются достижения страны в области инфраструктуры искусственного интеллекта (проект Data Center Valley), GovTech-решений и технопарка Astana Hub. Заместитель Премьер-министра пригласил Генерального секретаря МСЭ вновь посетить Казахстан в рамках форума Digital Bridge 2026 в Астане.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан стал участником Pax Silica.