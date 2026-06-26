Казахстан стал участником Pax Silica: какие возможности это открывает

Заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев принял участие во втором саммите Pax Silica в столице США, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне.

Мероприятие прошло в здании Donald J. Trump United States Institute of Peace в Вашингтоне при поддержке Государственного департамента США, в рамках которого казахстанской стороной были подписаны два документа: Декларация о присоединении Республики Казахстан к инициативе Pax Silica и совместное заявление AI Opportunity Partnership.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев подчеркнул важность мероприятия.

— Мы подписали два важных документа. Это присоединение к инициативе AI Opportunity Partnership — партнерству с развитыми странами в сфере искусственного интеллекта, а также к инициативе Pax Silica — группе AI-экономик для совместного развития цепочек добавленной стоимости в сфере полупроводников, чиповой индустрии, производства батарей, переработки критических минералов и других направлений, — сообщил Жаслан Мадиев.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Он отметил, что Казахстан планирует работать с крупнейшими корпорациями Америки для привлечения инвестиций и развития высокотехнологичных направлений. В рамках инициативы будут созданы благоприятные режимы для наличия доступа к высоким технологиям.

— Эта инициатива дает возможность Казахстану следовать политике, поставленной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, по созданию высокотехнологичных индустрий и развитию ИИ-экономики, — подчеркнул Мадиев.

Особое внимание будет уделено специальным образовательным программам со Стэнфордским университетом.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

— Будет уделяться повышенное внимание развитию человеческого капитала для стран-участниц данной инициативы. Государственный департамент США запускает специальную программу со Stanford University по направлениям, связанным с высокими технологиями и цепочкой добавленной стоимости в сфере высокопроизводительных чипов, батарей и других технологических индустрий, — отметил Жаслан Мадиев.

Заместитель государственного секретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Джейкоб Хелберг поприветствовал новых участников сообщества Pax Silica.

— Для нас большая честь приветствовать Казахстан на Pax Silica. Казахстан обладает значительными запасами полезных ископаемых, необходимых для развития технологий. Расположенный на стыке Европы и Азии, Казахстан является ключевым транспортным и логистическим узлом Транскаспийской транспортной сети. Казахстан также провел экономическую модернизацию, а диверсификация промышленности является главным национальным приоритетом. Как первая страна, признавшая независимость Казахстана, Соединенные Штаты поддерживают прочные связи уже более трех десятилетий. Мы гордимся тем, что вы здесь, и мы рады приветствовать вас на саммите Pax Silica, — заявил Джейкоб Хелберг при подписании документов.

Заместитель государственного секретаря США отметил: «ИИ — это гораздо больше, чем передовые модели. Для этого требуются вычислительные мощности, обилие энергии, надежные источники энергии, полупроводники, важнейшие полезные ископаемые, надежная связь. Для этого требуются цепочки поставок, талантливые специалисты мирового уровня и инвестиции».

— Искусственный интеллект будет определять не только будущее технологий, но и будущее экономического роста, конкурентоспособности и процветания, — считает Джейкоб Хелберг.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Отмечено, что 20-й век был основан на нефти и стали, а 21-й век будет основан на вычислительной технике, энергии и инфраструктуре, которые делают возможным искусственный интеллект.

— Pax Silica — это практический инструмент, который позволяет надежным партнерам совместно решать проблемы, апробировать новые идеи и масштабировать то, что работает, — пояснил Джейкоб Хелберг.

Также будет запущена программа Foundry School по развитию человеческого капитала, разработанная в партнерстве со Стэнфордским университетом для обучения предпринимателей, инженеров и передовых лидеров производства в странах Pax Silica.

— Мы только что начали сотрудничество со Стэнфордским университетом, организовав семинар мирового уровня в партнерстве со светилами промышленности. Наша цель в этом партнерстве — поделиться учебной программой с группой ведущих высших учебных заведений в экосистеме Pax Silica, и мы считаем, что Казахстан был бы отличным кандидатом для этого, — ответил Джейкоб Хелберг на вопрос корреспондента агентства Kazinform.

Американский дипломат отметил, что сначала необходимо разработать учебную программу. Только после этого можно будет планировать процесс ее распространения.

Заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау начал свою речь с фразы: «Будущее будет построено теми, кто строит его сообща».

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

— Технологии, которые будут определять наше столетие — это передовые чипы, инфраструктура искусственного интеллекта, изобилие энергии и полезных ископаемых, из которых все это состоит. Pax Silica существует для того, чтобы сохранить эти технологии и обеспечить будущий рост всех нас в надежных руках, — сообщил Кристофер Ландау.

Кристофер Ландау рассказал, что Декларация Pax Silica подписана с девятью странами: Аргентиной, Германией, Нидерландами, Чили, Коста-Рикой, Грецией, Казахстаном, Панамой и Европейским союзом. «И мы с нетерпением ждем новых подписаний в ближайшем будущем».

— Это страны, которые развивают и модернизируют свою инфраструктуру и технологии, в которых сосредоточены жизненно важные энергетические и минерально-сырьевые ресурсы, — подчеркнул Кристофер Ландау.

Pax Silica — международная технологическая инициатива под лидерством США, направленная на формирование безопасных, устойчивых и инновационных цепочек поставок для экономики искусственного интеллекта.

Инициатива охватывает не только искусственный интеллект как цифровую технологию, но и всю инфраструктуру, необходимую для его развития: критически важные минералы, энергетику, дата-центры, вычислительные мощности, полупроводники, высокотехнологичное производство, логистику, исследования и подготовку кадров, создавая устойчивую технологическую экосистему.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Присоединение Казахстана к Pax Silica важно по нескольким причинам:

Во-первых, страна обладает значительной минерально-сырьевой базой, включая критически важные минералы, востребованные для новых технологических отраслей.

Во-вторых, Казахстан развивает цифровую инфраструктуру, IT-экосистему, дата-центры и искусственный интеллект.

В-третьих, страна занимает выгодное географическое положение между Европой и Азией и может стать надежной площадкой для размещения элементов новой технологической цепочки.

Что получит Казахстан:

1. Инвестиции. Участие в Pax Silica может повысить интерес международных финансовых институтов, институтов развития и частных фондов к казахстанским проектам в сфере дата-центров, вычислительной инфраструктуры, переработки критически важных минералов, производства батарей и полупроводников.

2. Технологический трансфер. Казахстан заинтересован не только в добыче и экспорте сырья, но и в развитии переработки, локализации высокотехнологичных производств и создании продукции с высокой добавленной стоимостью.

3. Новые производства. Потенциальные направления включают переработку критически важных минералов, компоненты для батарей, системы накопления энергии, полупроводниковые решения, AI-инфраструктуру и дата-центры.

4. Подготовка кадров. Инициатива может создать основу для совместных образовательных и исследовательских программ с ведущими мировыми университетами в сферах искусственного интеллекта, вычислительного материаловедения, инженерии дата-центров, безопасности данных и применения ИИ в промышленности.

Документы имеют декларативный характер и формируют рамку для дальнейших практических проектов. Также присоединение к Pax Silica позволяет Казахстану укрепить свою роль как надежного партнера в глобальных технологических цепочках.

Глава государства неоднократно подчеркивал, что Казахстан должен стать цифровой страной, где искусственный интеллект используется не только в государственных услугах, но и в промышленности, науке, образовании, бизнесе и управлении экономикой.

Pax Silica — для Казахстана это возможность войти в новую глобальную технологическую архитектуру, где значение имеют не только природные ресурсы, но и переработка, энергия, дата-центры, вычисления, кадры, логистика и доверенные партнерства.