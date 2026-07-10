Жаслан Мадиев высказался о качестве интернета в Казахстане

Заместитель Премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев прокомментировал качество интернет-связи в Казахстане и рассказал, какие меры принимаются для ее улучшения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Во время брифинга в Национальном банке Казахстана журналисты поинтересовались у Мадиева, когда в стране улучшится качество интернет-связи.

— Я считаю, что интернет качественный. Но мы на этом не останавливаемся, есть куда развиваться и что улучшать, — сказал Жаслан Мадиев.

По его словам, сегодня в Казахстане запущены крупные инфраструктурные проекты по проведению широкополосного доступа к интернету в сельские населенные пункты.

— Строительство и прокладка волоконно-оптической линии связи в сельские населенные пункты уже начато, до конца следующего года мы планируем довести линии до 3000 сел. Помимо этого, ведется активное строительство базовых станций мобильными операторами для размещения 5G. По 5G уже около 3000 базовых станций в 20 городах Казахстана обеспечивают покрытие, — добавил министр.

Ранее мы писали, что в 40 населенных пунктах Жамбылской области до сих пор доступна только связь 2G.



