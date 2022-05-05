5 Мая 2022 13:10

Жару до 34 градусов прогнозируют в Алматы к концу мая

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Среднемесячная температура в Алматы в мае будет выше нормы, при этом ожидается большое количество осадков. Об этом сообщили в РГП «Казгидромет», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным синоптиков, средняя за месяц температура воздуха в городе ожидается +17,5 градусов при норме +16,6.

«В первой половине первой декады ожидается колебание температуры воздуха ночью от +10+15 до +5+10 градусов, днем от +27+32 до +20+25 градусов. В конце декады ожидается понижение температуры воздуха ночью до +5+10, днем до +15+20 градусов», - отметила директор Казидромета Марина Шмидт.

Начальник управления долгосрочных прогнозов погоды Жулдыз Исабекова добавила, что в начале второй декады прогнозируется дальнейшее понижение температуры воздуха ночью до 0,+5, на поверхности почвы заморозки до 3 градусов, днем до +10+15 градусов.

«В середине декады ожидается повышение температуры воздуха ночью до +8+13, днем до +20+25 градусов. Затем - понижение температуры воздуха ночью до +3+8, днем до +15+20 градусов. В конце декады предполагается постепенное повышение температуры воздуха.

В третьей декаде прогнозируется дальнейшее повышение температуры воздуха ночью до +15+20, днем от +29+34 градусов. Количество осадков за месяц ожидается больше нормы. Дождь, гроза и ветер 15-20 метров в секунду ожидаются часто в течение месяца. Туман вероятен в середине и в конце второй декады», - спрогнозировала Жулдыз Исабекова.

Ранее в РГП «Казгидромет» дали прогноз на 5 мая. По их данным, в большинстве городов страны погода будет без осадков. Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Атырау, Жезказгане и Петропавловске, а на юге Казахстана будет дождь и гроза.

Кроме того, жителей восьми регионов Казахстана предупредили о шторме.