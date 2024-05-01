РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:01, 01 Май 2024 | GMT +6

    Жаркий май обещают в СКО

    жара
    Фото: pexels

    В Северо-Казахстанской области в мае средняя за месяц температура воздуха ожидается на уровне 15-16 градусов, что выше нормы на два градуса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По прогнозам филиала РГП «Казгидромет», в первой декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от заморозков 0-5 до 8-13 тепла, днем - от 12-17 до 24, местами до 29 тепла.

    В первой половине второй декады вновь возможно колебание температуры воздуха ночью от 0-5 до 7-12 градусов, днем - от 12-17 до 23-28 градусов. Во второй половине декады похолодает ночью до 2-7, днем - до 13-18 градусов.

    В третьей декаде ожидается повышение температуры воздуха ночью до 12-17, днем до 27-32, местами до 35 градусов. Затем снова понижение ночью до 7-12, днем - до 22-27 градусов.

    Количество осадков за месяц прогнозируется около нормы в 25-39 мм. Дождь, гроза ожидается в конце первой, второй, в середине и в конце третьей декады. Туман вероятен в начале второй декады. Ветер 15-20 м/с прогнозируется в конце первой, часто во второй и третьей декадах месяца.

    Теги:
    Погода Дожди СКО Казгидромет Жара
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!