Жаркий май обещают в СКО

В Северо-Казахстанской области в мае средняя за месяц температура воздуха ожидается на уровне 15-16 градусов, что выше нормы на два градуса, передает корреспондент агентства Kazinform.

По прогнозам филиала РГП «Казгидромет», в первой декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от заморозков 0-5 до 8-13 тепла, днем - от 12-17 до 24, местами до 29 тепла.

В первой половине второй декады вновь возможно колебание температуры воздуха ночью от 0-5 до 7-12 градусов, днем - от 12-17 до 23-28 градусов. Во второй половине декады похолодает ночью до 2-7, днем - до 13-18 градусов.

В третьей декаде ожидается повышение температуры воздуха ночью до 12-17, днем до 27-32, местами до 35 градусов. Затем снова понижение ночью до 7-12, днем - до 22-27 градусов.

Количество осадков за месяц прогнозируется около нормы в 25-39 мм. Дождь, гроза ожидается в конце первой, второй, в середине и в конце третьей декады. Туман вероятен в начале второй декады. Ветер 15-20 м/с прогнозируется в конце первой, часто во второй и третьей декадах месяца.