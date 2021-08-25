Жаркая погода сохранится в городах Казахстана 25 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жаркая погода без осадков прогнозируется на территории Казахстана 25 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Актау облачно, дождь, гроза, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 23-25 градусов тепла, днём 30-32 жары. В Мангистауской области ожидается гроза. Днём на юге области сохранится сильная жара до 38 градусов.

В Актобе ясно, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днём 33-35 жары.

В Атырау переменная облачность, днём дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 21-23 градуса тепла, днём 33-35 жары. По области ожидается гроза.

В Караганде ясно, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днём 28-30 тепла.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днём 31-33 жары. В Акмолинской области ожидается гроза.

В Костанае переменная облачность, днём дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 18-20 м/с. Температура ночью 18-20 градусов тепла, днём 33-35 жары. По области ожидается гроза.

В Кызылорде ясно, без осадков, ветер 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 градус тепла, днём 35-37 жары.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днём 28-30 тепла.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днём 33-35 жары. В Северо-Казахстанской области ожидается гроза.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днём 32-34 жары.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днём 34-36 жары.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 градуса тепла, днём 37-39 жары. В горных районах области ожидается гроза.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днём 34-36 жары. В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла, днём 28-30 тепла.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днём 28-30 тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 17-19 градусов тепла, днём 31-33 жары.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 градуса тепла, днём 36-38 жары.