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Жаркая погода сохранится на большей части Казахстана 31 августа
31 Августа 2022 00:36

Жаркая погода сохранится на большей части Казахстана 31 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Погоду Казахстана по-прежнему будет определять обширный антициклон, с которым ожидается малооблачная и сухая погода. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», лишь на северо-западе, в горных районах юго-востока РК с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, на западе, юге Атырауской, на юге, севере, востоке Западно-Казахстанской, на юге Абайской, Костанайской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Улытауской, Кызылординской областей сохраняется сильная жара.


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