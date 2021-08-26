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Жаркая погода ожидается в Казахстане 26 августа
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жаркая погода сохранится на территории Казахстана 26 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 7–12 м/с. Температура воздуха ночью 22–24 градуса тепла, днём 30–32 жары.
В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 5–10 м/с. Температура воздуха ночью 15–17 градусов тепла, днём 33–35 жары.
В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 9–14 м/с. Температура воздуха ночью 21–23 градуса тепла, днём 37–39 жары.
В Караганде ясно, без осадков, ветер 5–10 м/с. Температура воздуха ночью 13–15 градусов тепла, днём 28–30 тепла.
В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 7–12 м/с. Температура воздуха ночью 14–16 градусов тепла, днём 30–32 жары.
В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 7–12 м/с. Температура ночью 18–20 градусов тепла, днём 33–35 жары.
В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 9–14 м/с. Температура воздуха ночью 20–22 градуса тепла, днём 36–38 жары.
В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9–14 м/с. Температура воздуха ночью 14–16 градусов тепла, днём 30–32 жары.
В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 7–12 м/с. Температура воздуха ночью 16–18 градусов тепла, днём 30–32 жары.
В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 7–12 м/с. Температура воздуха ночью 13–15 градусов тепла, днём 32-34 жары.
В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9–14 м/с. Температура воздуха ночью 18–20 градусов тепла, днём 34–36 жары. В горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град.
В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8–13 м/с. Температура воздуха ночью 22–24 градуса тепла, днём 36–38 жары. В горных районах области ожидается гроза.
В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9–14 м/с. Температура воздуха ночью 15–17 градусов тепла, днём 34–36 жары.
В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 3–8 м/с. Температура воздуха ночью 8–10 градусов тепла, днём 30–32 жары.
В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 7–12 м/с. Температура воздуха ночью 14–16 градусов тепла, днём 29–31 жары.
В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 2–7 м/с. Температура ночью 18–20 градусов тепла, днём 32–34 жары.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8–13 м/с. Температура воздуха ночью 20–22 градуса тепла, днём 36–38 жары.
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