Жаркая погода ожидается в Казахстане 26 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жаркая погода сохранится на территории Казахстана 26 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 7–12 м/с. Температура воздуха ночью 22–24 градуса тепла, днём 30–32 жары.

В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 5–10 м/с. Температура воздуха ночью 15–17 градусов тепла, днём 33–35 жары.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 9–14 м/с. Температура воздуха ночью 21–23 градуса тепла, днём 37–39 жары.

В Караганде ясно, без осадков, ветер 5–10 м/с. Температура воздуха ночью 13–15 градусов тепла, днём 28–30 тепла.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 7–12 м/с. Температура воздуха ночью 14–16 градусов тепла, днём 30–32 жары.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 7–12 м/с. Температура ночью 18–20 градусов тепла, днём 33–35 жары.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 9–14 м/с. Температура воздуха ночью 20–22 градуса тепла, днём 36–38 жары.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9–14 м/с. Температура воздуха ночью 14–16 градусов тепла, днём 30–32 жары.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 7–12 м/с. Температура воздуха ночью 16–18 градусов тепла, днём 30–32 жары.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 7–12 м/с. Температура воздуха ночью 13–15 градусов тепла, днём 32-34 жары.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9–14 м/с. Температура воздуха ночью 18–20 градусов тепла, днём 34–36 жары. В горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8–13 м/с. Температура воздуха ночью 22–24 градуса тепла, днём 36–38 жары. В горных районах области ожидается гроза.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9–14 м/с. Температура воздуха ночью 15–17 градусов тепла, днём 34–36 жары.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 3–8 м/с. Температура воздуха ночью 8–10 градусов тепла, днём 30–32 жары.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 7–12 м/с. Температура воздуха ночью 14–16 градусов тепла, днём 29–31 жары.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 2–7 м/с. Температура ночью 18–20 градусов тепла, днём 32–34 жары.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8–13 м/с. Температура воздуха ночью 20–22 градуса тепла, днём 36–38 жары.