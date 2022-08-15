15 Августа 2022 00:19

Жаркая погода ожидается на юге и западе Казахстана 15 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Актау, Атырау и Шымкенте температура воздуха прогреется до 40-42°, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау малооблачно, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 25-27 градусов тепла, днем 35-37 жары. На большей части области ожидается сильная жара до 40 градусов.

В Актобе ясно, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем 30-32 жары. На западе региона до 36 градусов жары.

В Атырау малооблачно, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 23-25 градусов тепла, днем 37-39 жары. На востоке области до 42 градусов сильной жары.

В Жезказгане малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 30-32 жары.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днем 24-26 тепла.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла, днем 17-19 тепла. На юге области 29 градусов тепла.

В Конаеве малооблачно, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем 33-35 жары.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 23-25 тепла.

В Кызылорде ясно, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 градуса тепла, днем 36-38 жары.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днем 20-22 тепла.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем 19-21 тепла.

В Семее переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 24-26 тепла.

В Талдыкоргане ясно, без осадков. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем 34-36 тепла.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 35-37 жары. В горных районах кратковременный дождь, гроза, 29 градусов тепла.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 градуса тепла, днем 37-39 жары. В горных районах 30 градусов тепла, без осадков.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем 32-34 жары.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 23-25 тепла. На востоке области днем 18 градусов тепла, без осадков.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днем 20-22 тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура ночью 18-20 градусов тепла, днем 32-34 жары.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 градуса тепла, днем 37-39 жары.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение.